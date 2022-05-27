Минобороны: "Правый сектор"* на Донбассе открыто призывает к геноциду русскоязычной и греческой диаспоры

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Местами на Украине возрождается анархия. Местечковые командиры приказывают подчиненным грабить население. Под подозрение в связях с российской армией попадают все мирные граждане, что имеет хоть какие-то ценности. Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил на брифинге журналистам очередные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также использования объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- "В жилых домах в Харькове по улице Клочковской и в Константиновке Донецкой Народной Республики по улице Циолковского боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки. При этом, эвакуация мирных жителей из зданий не осуществлялась".

- "В Краматорске в лицее № 65 и Краматорском центре профессионально-технического образования № 47 по улице Юбилейная подразделения вооруженных националистических формирований оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов".

- "В населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области в цехах птицефабрики оборудованы склады с боеприпасами, в ангарах находится военная техника, а персонал фабрики насильно удерживается в подвале одного из административных зданий".

- "В Северске Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища, расположенного на пересечении улиц Толстого и Донецкой, развернут ракетный комплекс «Точка – У» и РСЗО. При этом, националисты систематически обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, провоцируя Вооруженные Силы России на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры".

- "Кроме того, в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации «Правый сектор»* открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры. Мирных граждан под предлогом лояльного отношения

к России подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений".

"Подобные действия украинских неонацистов являются актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители – военными преступниками и террористами", - подчеркнул Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- "Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 598 человек, в том числе 2 629 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 502 055 человек, из которых 247 458 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекло 211 292 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 159".

- "В субъектах России штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат".

- "За прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 101 обращение с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 756 907 таких обращений из 2 136 населенных пунктов Украины".

- "На пунктах сбора подготовлено более 27 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание".

- "Начиная с 2 марта 2022 г. Россией на Украину уже доставлено 23 346,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 061 гуманитарная акция, в том числе семь за истекшие сутки, в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 415,6 тонны гуманитарной помощи".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственным комитетом России по фактам обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Белгородской и Курской областей возбуждены уголовные дела по статьям "убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору".

По данным следствия, 25 и 26 мая 2022 года военнослужащие ВСУ с территории Украины произвели обстрел из системы залпового огня по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры села Журавлевка Белгородской области. Аналогичный факт 26 мая 2022 года зафиксирован в селе Воробжа Курской области. В результате обстрелов 1 мирный житель погиб, 1 получил осколочное ранение, повреждены 20 частных домовладений и общеобразовательная средняя школа.

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.

*"Правый сектор" - запрещенная организация на территории РФ.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 мая 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 мая 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В забытом дневнике раскрыта правда о жизни и смерти на "Азовстали": Драки за гнилую еду, наркотики, "пушечное мясо" и безнадежность

Военкоры «КП» Алексей Овчинников и Дмитрий Стешин первыми из журналистов побывали в подземельях «Азовстали». И обнаружили дневник одного из сидельцев, судя по всему - нацгвардейца (подробнее)

Герои спецоперации «Z»: меткий огонь морпеха Романенко предрешил исход боя

Точным огнем из вооружения боевой машины пехоты гвардии сержант отрезал украинских националистов от боепитания и резерва (подробнее)

«Они нас просто ненавидят»: Украинские боевики умышленно уничтожают города и жителей Луганщины

Вооруженные формирования Украины мстят за поражения и накрывают жилые кварталы из артиллерии. А в освобожденных городах вскрываются факты бесчеловечных военных преступлений (подробнее)