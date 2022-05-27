Президент Казахстана объявил о режиме наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Политические потрясения-2022 внесли серьёзные коррективы в развитие мировой экономики, Международный валютный фонд прогнозирует снижение её роста. В этих непростых условиях успешно преодолеваются социально-экономические преграды, обеспечивается макроэкономическая стабильность и рост экономик стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), о чём заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Евразийском экономическом форуме в столице Кыргызстана.

Токаев отметил, что в его стране сегодня работает более 15 тысяч совместных предприятий со странами ЕАЭС, и их количество продолжает расти. «Данные показатели свидетельствуют об успешности нашего интеграционного взаимодействия», – уверен президент Казахстана.

Он напомнил, что в 2020 году был принята «Стратегия развития ЕАЭС», предполагающая реальные проекты по выстраиванию взаимовыгодной кооперации и торгово-экономических связей в приоритетных отраслях. Кроме того, «в это непростое время особую актуальность обретает вопрос расширения и углубления экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями», в частности, с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Выступая на пленарном заседании форума, президент Казахстана заявил: «Евразийский экономический союз показал свою эффективность, в том числе в сложнейших геополитических условиях». Токаев подчеркнул, что от торговли во многом зависит жизнь народов стран ЕАЭС, и для этого была создана Евразийская экономическая комиссия (ЕАК) работу которой Касым-Жомарт Токаев оценил положительно.

Не раскатывать турусы на колесах

Форум ЕАЭС в Бишкеке, частично проведённый в режиме online, собрал глав государств союза, в его работе также участвовало боле 2,5 тысяч представителей государственных органов стран альянса, международных организаций, институтов развития, бизнеса и экспертного сообщества из 15 стран. В роли модератора выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В этом году в ЕАЭС председательствует Кыргызстан, в минувшем году кресло главы Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) занимал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выступая перед коллегами, Токаев подчеркнул, что Казахстан остаётся сторонником развития евразийской интеграции на деловой и прагматической основе.

Токаев не обошёл вниманием достаточно успешную, по его мнению, деятельность Евразийской экономической комиссии – постоянно действующего регулирующего органа Евразийского экономического союза. «К настоящему времени 80% барьеров были устранены в результате консультаций, которые мы проводим в рамках ЕЭК. Надеемся, что эта трудная работа будет продолжаться. Интеграция – это очень трудоёмкий процесс нахождения компромиссов между государствами-членами. Казахстан выступает за то, чтобы ЕЭК работала по-деловому, с нацеленностью на конкретный результат, не переливала из пустого в порожнее, или, как говорят, не раскатывала турусы на колесах. Нужно очень по-деловому подходить к тем или иным вопросам, потому что наши народы хотят, чтобы эти вопросы так решались именно сейчас», – заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал прозвучавшую на форуме инициативу президента России Владимира Путина о проекте «Большая Евразия», смысл которого состоит в создании общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций, призванного изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте.

«Действительно, это проект, который заслуживает очень детального изучения, обсуждения, и полагаю, что рано или поздно мы подойдём к реализации этого интересного предложения. Тем более, со стороны российского президента было высказано абсолютно рациональное предложение подключить и другие заинтересованные страны к процессу интеграции. Здесь мы можем говорить о проекте КНР «Один пояс, один путь» тоже, как и о других странах, которые реально высказывают интерес присоединиться к процессам интеграции на Евразийском пространстве», – сказал президент Казахстана.

Ускорение «Евразийского Агроэкспресса»

Власти Республики Казахстан уделяют особое внимание формированию комфортных условий для релокации иностранных компаний с учётом санкционного контекста. Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев объявил о создании режима наибольшего благоприятствования для предпринимателей из России на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

«В Казахстане довольно успешно функционирует МФЦА, который является хорошей международной площадкой. Этот центр оперирует по нормам английского права. К МФЦА очень большой интерес со стороны как российских, так и других компаний», – сказал Токаев.

По его словам, из России в Казахстан уже прибыло более 200 бизнесменов. «Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей, они будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов», – проинформировал глава Казахстана.

В ходе работы первого Евразийского экономического форума было подписано 17 программ сотрудничества стран ЕАЭС по широкому спектру направлений. Наиболее важным из них представляется меморандум о сотрудничестве в реализации совместного проекта по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия «Евразийский Агроэкспресс». (Мультимодальные перевозки – это транспортировка грузов по одному договору, выполненная, как минимум, двумя видами транспорта, при этом перевозчик несёт ответственность за всю перевозку).

В ходе визита в Бишкек Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии памятника основателю казахской словесности, поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву (1845-1904) на центральной аллее Театрального сквера в столице Кыргызстана.

Напомним, ЕАЭС был инициирован в 1994 году первым президентом Казахстана, а официально союз был учреждён в 2014 году на церемонии в столице республики. В настоящий момент странами-участницами ЕАЭС являются Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан. Евразийский экономический союз является площадкой региональной интеграции, в рамках которой обеспечивается свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение единой политики в экономических отраслях. Базовые цели ЕАЭС состоят во всесторонней модернизации, сотрудничестве и повышении конкурентоспособности национальных экономик, а также в создании условий для стабильного экономического развития государств-членов. В ЕАЭС функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф, действует общий режим торговли с третьими странами, осуществляется перемещение товаров между государствами-членами без таможенного декларирования и государственного контроля.

Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 млн кв. километров или 14% мировой суши, численность населения – более 180 миллионов. По данным Евразийской экономической комиссии, объём взаимной торговли стран-участниц в 2021 году достиг максимума за весь период существования ЕАЭС, превысив показатель предыдущего года на 31,9%. Экспорт произведённых в ЕАЭС товаров в другие страны мира в прошлом году вырос на 44,1%, импорт поставляемых в государства альянса продуктов увеличился на 22,6%.