Раскол! Украинская православная церковь отделяется от РПЦ

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Украинская православная церковь Московского патриархата объявила, что отныне она полностью независима и решила объединиться с раскольниками из Православной церкви Украины, которые получили Томос при президентстве Петра Порошенко.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви»,— говорится в решении Собора УПЦ.

Также в этом заявлении есть обращение к «власти и власти Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие». А еще там осуждается Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его позиция по специальной военной операции на Украине.

Такое решение было принято под давлением, считает бывший народный депутат Украины Олег Царев:

«Принятому решению предшествовала долгая и кропотливая работа СБУ и Офиса Президента с местными епархиями и делегатами, с митрополитом Онуфрием и Павлом, наместником Лавры. Они кстати тоже проголосовали за автокефалию. Да это было ожидаемо, да поступали сигналы о том, что такое решение готовится», - написал Царев в своем телеграм-канале.

Олег Царев в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

В то же время, он отмечает, что «это большая беда для всех православных всего мира».

«Если по населению Россия более чем в три раза превышает Украину, то несмотря на это, количество зарегистрированных религиозных общин и организаций в Украине заметно больше, чем в России. Тысячелетняя история православия ещё не сталкивалась с такими вызовами», - отмечает он.

Решением «капитана Очевидность в церковной одежде» назвал заявление Собора УПЦ протоиерей, настоятель храма святителя Василия Великого в селе Зайцево Андрей Ткачев.

«УПЦ, как бесконечно много говорилось ранее, давно абсолютно самостоятельна во всех делах управления. Учреждай епархии, назначай архиереев, издавай печатные органы, открывай семинарии... Вообще никто слова не скажет. И десять лет назад тоже никто слова не говорил», - заявил отец Андрей.

Настоятель храма святителя Василия Великого в селе Зайцево Андрей Ткачев.

Мы вернулись в 17-й век, считает священник.

«В те тяжелые и странные годы Речь Посполитая хозяйничала на Правобережье. Униаты пили кровь православным братьям, левобережная Украина осваивалась Русскими царями. Гетманы дрались и собачились, метаясь между Москвой и Польшей. Свои интересы были у Турции и Швеции (извольте почувствовать как одно и то же повторяется на огромных временных отрезках). Была самая настоящая Гражданская война, что и сегодня не требуется доказывать.

При этом Церковь как-то жила, молилась, спасала и спасалась, с горем пополам, со слезами и кровью, с предателями, с хитрецами, с жуликами и карьеристами, но и с подвижниками и молитвенниками. Так точно будет и сейчас», - отмечает отец Андрей.