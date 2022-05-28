На что на самом деле пойдут 40 миллиардов, выделенные Америкой для Украины

Груз американских армейских внедорожников для Украины в порту Антверпена. Фото: REUTERS

Джо Байден подписал закон, по которому на Украину будут направлены 40 миллиардов долларов в качестве военной и гуманитарной помощи. В Киеве уже потирают руки перед грядущей наживой. Но не все так просто. Зеленский с друзьями увидит не больше 10% от этой суммы, остальное - «не про вашу честь», да и переводить эти деньги ни сегодня, ни завтра никто не собирается. KP.RU внимательно прочитала документ, подписанный президентом США вместе с профессором факультета права Высшей школы экономики Александром Домриным. Оказалось, что цифры в нем очень даже лукавые.

В ГОД ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ

- Это уже седьмой пакет помощи, который США выделяет Украине. Первый был - 25 февраля. То есть «срочный пакет», который они выделили буквально на следующий день после начала нашей спецоперации. Так быстро поддержка такого рода через конгресс не проходит. Совершенно очевидно, что они готовили это заранее.

После этого было два пакета в марте и четыре – в апреле. Но это совсем другая помощь. Не такая, как сейчас.

- В чем разница?

- Все, что было до этих 40 миллиардов рассчитано на ближайшую помощь. Срочную, единовременную. Называйте, как хотите. Сейчас поддержка рассчитана на годы. То есть американцы планируют, что это конфликт надолго. В законе четко говорится, что рассчитана эта помощь на несколько бюджетных годов.

- То есть завтра не прилетит самолет с контейнерами, где будут упакованы стопки с 40 миллиардами с подписью «Зеленскому»?

- Нет, конечно. На 22-й и 23-й бюджетные годы выделено примерно 5 миллиардов из этих 40. Еще 9 миллиардов рассчитаны до 2026-го бюджетного года. Полная сумма - 40 миллиардов долларов должны быть истрачены до 2031 бюджетного года.

- Они рассчитывают, что Украина не будет денацифицирована за 10 лет?

- Они не рассчитывают, а планируют. Хотят, чтобы это был долгосрочный конфликт. И закон о выделении помощи Украине об этом красноречиво говорит.

- Все равно. Даже на 10 лет это большая сумма.

- Есть такое понятие – лукавые цифры. Ничего подобного, никто не выделяет Украине 40 миллиардов. Эти деньги идут «Украине и другим странам, затронутым конфликтом». Это цитата из закона, который уже подписан.

Профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЭТО МНЕ, И ЭТО МНЕ, ЭТО ОПЯТЬ МНЕ»

- На что же пойдут эти 40 миллиардов?

- Закон очень удивительный и он четко расписывает, кому предназначаются эти деньги. Итак:

$3,9 млрд - «помощь вооруженным силам США в Европе»

Эту сумму мы сразу вычитаем из тех самых 40 миллиардов. Само собой ни на какую Украину эти деньги не пойдут, в Киеве их даже не увидят.

$19 млрд - идут по статье «военная помощь Украине». Из чего они складываются:

$6 млрд – тренировка вооруженных сил Украины (подготовка солдат, закупка оборудования и логистическая поддержка).

Инструкторы - американские, оружие - американское (которое лежит у них на складах), логистическая поддержка - силами США и НАТО.

Эту сумму Вашингтон переведет напрямую на свои заводы, в части и специалистам. Их Зеленский не увидит.

$9 млрд - восполнение запасов вооружений США

В предыдущем пункте Пентагон продал Украине оружие со своих складов. Его теперь надо восполнять. Чем они и собирается заниматься на 9 миллиардов «выделенных Украине». То есть эти 9 млрд просто остаются в Вашингтоне.

$4 млрд - даются Украине на самостоятельные закупки.

Это первый транш, который достанется в руки украинской власти. На них Зеленский сможет покупать что угодно у кого угодно. Ну, а его приспешники могут тут погреть руки.

И третья статья «общая помощь правительству Украины» - $16 млрд.

Буквальные цитаты из закона в описании этой суммы: «глобальная гуманитарная помощь» и «международные программы по минимизации глобальных последствий конфликта на Украине». Видимо, американцы предполагают, что будут какие-то глобальные последствия конфликта на Украине, и выделяют эти деньги на международные программы по выходу из них. Что имеется в виду, они не уточняют. Но в них заложены:

$5 млрд — на мировую продовольственную безопасность

$2 млрд - «долговременная поддержка союзников НАТО» и на «модернизацию министерства обороны». То есть, американского Пентагона. Как вы понимаете, и эти деньги не выйдут за пределы Соединенных Штатов.

$1 млрд - на помощь украинским беженцам в Европе.

$364 млн - исследования военной ситуации на Украине.

Исследовать само собой будет американский институт. Пока автор этих исследований не называется, но одно можно сказать точно - на такие контракты подбирается «нужная» компания. Мы уже видели в каких коррупционных скандалах была замешана семья Джо Байдена, так что можно не сомневаться, что и сюда они свою руку запустят. Кроме того, надо учитывать тот факт, что 12% от любого контракта с американским правительством идет на административные расходы.

$400 млн - «документирование и собирание свидетельств о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных правительством Российской Федерации на Украине».

То есть «новые Бучи». Именно на эти деньги будут придумываться, продюсироваться, ставиться очередной провокации, которые потом назовут «военными преступлениями» и «преступлениями против человечности», якобы совершенными правительством России на Украине.

В эту же «общую помощь правительству» Украины заложены средства на поддержку беженцев, дипломатическую поддержку и консультации специалистов и прочее. Часть суммы размазана по другим американским департаментам и министерствам. Например:

- Госдепартамент получает $110 млн на организацию и усиление безопасности посольств на Украине и соседних странах (их переведут напрямую).

- Министерство финансов получает $52 млн на отслеживание и обнаружение имущества российских олигархов. То есть Минфин США будет на территории США искать российских олигархов. Обратите внимание, что тут тоже нет слова Украина.

Вот из таких деталей и складываются эти 40 миллиардов долларов, которые якобы идут на Украину. Они в значительной степени или остаются в США или идут их союзникам.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

- Вопрос остается открытым, - отмечает Домрин. - Однозначно Киев должен будет вернуть с процентами $6 млрд на «тренировку вооруженных сил Украины» и $4 млрд на «самостоятельные закупки». Про остальное Байден говорит всегда расплывчато. Он любит упоминать про Ленд-лиз, но никогда не говорит про его условия. Но поверьте, США никогда не оставит себя в убытке.

Тем временем авторитетное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный рейтинг Украины до Caa3, что означает «обязательства очень низкого качества, подверженные высокому риску». В агентстве отметили, что пока за счет международной поддержки Украина еще держится на плаву, но от этого очень растет госдолг.

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