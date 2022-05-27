Максим Галкин объявил об отъезде из Израиля

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Максим Галкин выступил с очередным обращением к поклонникам. По словам мужа Аллы Пугачевой, он из Израиля уедет в Австралию.

Алла Пугачева пообещала вернуться из Израиля с детьми Лизой и Гарри к сентябрю. Мол, двойняшкам 1 сентября нужно идти в школу. Вот только проводить детей в третий класс их отец Максим Галкин никак не сможет. На школьную линейку Алле Борисовне впервые придется пойти без мужа.

Как объявил супруг Примадонны, в первых числах сентября он отправляется с концертным туром в Австралию. Согласно афише выступлений, шоумен посетит два города: Сидней и Мельбурн. Он пробудет там с 1 по 5 сентября. Что будет дальше - вопрос открытый.

В настоящее время вся звездная семья обосновалась на вилле брата юмориста в Кесарии. Нужды в деньгах они не испытывают.

Ранее Прохор Шаляпин предположил, с чем связан отъезд Пугачевой и Галкина из России. "Если бы у меня были за границей деньги, миллионы, мне тоже было бы что терять, я бы переживал. Но я не осуждаю этих людей, это личный выбор Максима Галкина, Аллы Пугачевой. Алла Борисовна ничего не говорила про страну, она просто уехала вместе с мужем со своим", - огорошил артист.

При этом, по его словам, Галкина в России переоценили. Он слишком часто мелькал в различных шоу и передачах, а карьера Максима взмыла вверх благодаря хорошим связям. "Не может один, пусть и талантливый, молодой, харизматичный ведущий вести столько проектов. Он же не один в России живет, здесь огромное количество талантливых людей. Нельзя одному человеку давать все по праву каких-то связей...", - сокрушается Прохор.