Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к дочери: "Когда меня не станет, приходи на могилку"

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лидия Федосеева-Шукшина давно ведет тихую жизнь пенсионерки. Известная актриса живет с младшей дочерью Ольгой Шукшиной. А вот старшая Мария Шукшина сейчас с ней совсем не видится. Пенсионерка очень скучает по своей кровиночке, потому решила публично обратиться к наследнице.

Лидия Федосеева-Шукшина попросила Марию Шукшину чаще вспоминать и звонить ей, а также призвала помириться с родной сестрой Ольгой Шукшиной. "Машуня, родная моя доченька. Сегодня 27 мая - день твоего рождения. Я с радостью вспоминаю о том, как я тебя рожала. Около 12 часов дня 27 мая. Роды вышли легкими, все было хорошо. Медсестры показывали тебя и восхищались: до чего красивенькая девочка родилась. Ты и сейчас очень красивая, хорошая, умная", - начала свою исповедь вдова Василия Шукшина.

Все, о чем она просит Марию, - звонить и видеться с ней почаще. "Хотя бы ненадолго, просто «Привет, как дела и как самочувствие, мама?». Все-таки вспоминай иногда, что мама очень тебя любит, ждет звонка", - цитирует артистку news.ru.

Она очень сожалеет о том, что ее младшие дочери никак не могут найти общий язык. "Не знаю, почему у вас разладилось и что стало причиной. Но очень прошу вас примириться. Сердце болит из-за вашего разлада, вы же ведь родные сестры и доченьки мои любимые. Мне мечтается, чтобы все обиды, недоразумения и непонимания между вами прошли. Я об этом молюсь каждый день", - пишет душераздирающие строки Лидия Николаевна.

Она призналась, что постоянно молится здоровье и благополучии Марии и желает всего хорошего ее деткам Макару, Фоме, Фоке, Анне и внукам Вячеславу и Марку. "Благодарю Бога за то, что он дает силы, терпение. Всех прощаю и всех очень люблю. И ты люби меня, пожалуйста. Прощай. И молись за меня, пока я жива. А когда меня не станет, приходи ко мне на могилку. Целую. Твоя мама, которая очень тебя любит", - заключила Федосеева-Шукшина.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина во втором браке с Василем Шукшиным родила двух дочерей-погодок. Мария появилась на свет в 1967 году. А Ольга - в 1968-м. Так получилось, что с самого детства вместо того, чтобы стать друг другу поддержкой и опорой, сестры ругаются не на жизнь, а на смерть. Ольга обвиняет Марию в равнодушии. Родственницы обижены друг на друга и не общаются даже ради 83-летней мамы.

Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной не понимает, почему сестра не навещает их. Больше всего она переживает за Лидию Николаевну, которая так нуждается в теплоте, заботе и любви.