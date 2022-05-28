Военная спецоперация на Украине 28 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 мая 2022 года.

Украинские пленные выразили восхищение российскими военными и рассказали, что командование киевских войск скрывает потери, а павших сослуживцев хоронит в братских могилах, говорится в опубликованном видео Минобороны России.

Подразделения российских войск полностью взяли под контроль линию соприкосновения в Северодонецке Луганской области, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его словам, российские военные совместно с подразделениями ЛНР полностью блокировали украинских военных в Северодонецке, взяв под контроль все пути отхода из города.

Жительница Мариуполя Анна Дегтярева рассказала о ужасных событиях в городе, которые происходили при националистах.По словам женщины, "азовцы"* крали красивых девушек и отбирали продукты питания из квартир мирных жителей.

"Азов"* - против боевиков группировки в РФ возбуждены уголовные дела

Прямая трансляция:

27 мая:

23:31 Петр Порошенко пытается выехать с Украины в Польшу, сейчас он находится в пункте пропуска, сообщает украинская погранслужба

21:59 В Минздраве ДНР сообщили об обнаружении в Мариуполе массового захоронения служащих ВСУ

21:47 Глава Чечни Кадыров сообщил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке

21:12 Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о новом обстреле села Нехотеевка