Военная спецоперация на Украине 28 мая 2022: прямая онлайн-трансляция
Фото: Александр КОЦ
С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 мая 2022 года.
Украинские пленные выразили восхищение российскими военными и рассказали, что командование киевских войск скрывает потери, а павших сослуживцев хоронит в братских могилах, говорится в опубликованном видео Минобороны России.
Подразделения российских войск полностью взяли под контроль линию соприкосновения в Северодонецке Луганской области, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его словам, российские военные совместно с подразделениями ЛНР полностью блокировали украинских военных в Северодонецке, взяв под контроль все пути отхода из города.
Жительница Мариуполя Анна Дегтярева рассказала о ужасных событиях в городе, которые происходили при националистах.По словам женщины, "азовцы"* крали красивых девушек и отбирали продукты питания из квартир мирных жителей.
"Азов"* - против боевиков группировки в РФ возбуждены уголовные дела
27 мая:
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