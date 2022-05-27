Янукович боится полного уничтожения Украины

Пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича, 2019 г. Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир на своей странице в Facebook* опубликовал обращение экс-президента Виктора Януковича под названием «На грани… Государственность Украины решается сейчас».

Виктор Федорович размышляет о будущем его бывшей страны, вспоминая прошлое, сейчас осознавая те события, которые происходили и 8, и 10, и 15 лет назад. Как водится, каждый проигравший всегда винит в своем проигрыше всех, кроме себя самого. А потому оценка Януковичем событий 2014-го не может быть ни объективной, ни правильной.

Можно ли было предотвратить кровопролитие Майдана и государственный переворот, спрашивает Янукович, и сам себе отвечает. Дескать, можно было, но "Украина уже была определена отдельными странами Запада как территория, с которой должно начаться тотальное ослабление России". А там еще все либеральные СМИ, все НКО вдруг как выступили против Януковича. И все послы от стран Запада слились в экстазе с украинской оппозицией. Ну да, а вот президент Белоруссии Александр Лукашенко, к примеру, сказал всем этим странам и "гражданскому обществу" одно слово: "Фигвам", - и все ушли из Белоруссии, несолоно хлебавши.

Впрочем, стоит признать, что госпереворот в Киеве в 2014-м научил Януковичу очень многому. В первую очередь умению смотреть на происходящие процессы всесторонне. Он не изменился, не превратился в пророссийски настроенного человека, остался таким же проукраинским, каким и был. С позиций своего проукраинства он смотрит сейчас на происходящее в его стране. И видит очень тревожную для его бывшей страны картину.

- Как ни больно мне сегодня об этом писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны, - обозначает он главную тревожащую его тенденцию. - На ее западных границах тоже не все так просто. Польша ведь помнит не только сентябрь 1939-го. Она хранит в памяти и март 1923-го года, когда в Париже включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав Второй Речи Посполитой. Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней.

Это Янукович, тут и гадать не надо, о совсем недавнем решении Зеленского предоставить гражданам Польши на Украине те же права, что есть и у граждан самой Украины. Причем, на практике это явно выльется в доминирование пришедших поляков над украинцами. Но далее Янукович сообщает очень неприятную для Зеленского вещь. Украина действительно может исчезнуть, но Россия-то останется. Если ее не будет, то договариваться будет Польша. Если останется, то придется Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.

- Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет ее к этому Запад и США в том числе. Ничто не может длиться вечно, и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение, - дает свой прогноз Янукович и далее в нескольких абзацах разъясняет, почему это произойдет.

- И в Европе, и в США правящие политические силы понимают, что ухудшение благосостояния их сограждан играет на руку оппозиции, и она обязательно воспользуется этим на ближайших выборах. Уже сегодня на Западе явственно слышны голоса тех, кто считает, что помощь, выделяемая Украине, не решает проблемы. Зато отток огромных бюджетных средств ощутимо бьет по карману соотечественников, и им это, естественно, не нравится, - обрисовывает он реальную ситуацию. - Кроме того, конфронтация с Россией приводит к потере миллиардных прибылей в сфере экономики, не говоря уже о наплыве миллионов беженцев из Украины и рисках быть втянутыми в этот конфликт. И как только правящие партии и их лидеры почувствуют, что продолжение военной поддержки Украины грозит им потерей власти, они немедленно найдут множество причин, чтобы эту помощь прекратить либо свести ее к минимуму. И этот процесс мы уже наблюдаем.

Процесс, к которому, как считает Янукович, нынешняя Украина не то что не готова, но даже и не намерена начинать готовиться. Что ведет к ухудшению тех самых будущих условий, на которых Украине, если она останется к тому времени, придется договариваться.

- Я не знаю на каких условиях будет подписан мирный договор между Украиной и Россией, но с сожалением предполагаю, что не в пользу моей страны. Мне невыносимо больно говорить об этом публично. Я делал все от меня зависящее, чтобы предотвратить эту трагедию, - резюмирует Виктор Федорович, тем самым оценивая нынешнюю гордость Киева, что он прервал переговоры с Россией как самую большую глупость, несущую для Украины самые тяжелые и катастрофические последствия. - Я всегда считал, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы ни при каких обстоятельствах. Необходим глубокий диалог. И здесь придется говорить правду. Потому что дальше жить в атмосфере лжи и лицемерия, ненависти - это тупик. За ним - катастрофа. И еще, нельзя забывать о том, что есть великий закон жизни – что посеешь, то и пожнешь. Конечно, об этом нужно было думать раньше, но и сейчас еще не поздно.

Он все же так и остался оптимистом. Хотя его предупреждение об утрате Украиной собственной государственности уже давно запоздало, и ее нет все эти годы. Практически сразу после того, как он вынужден был бежать. Потому что сейчас этот вопрос стоит уже иначе. Сможет ли Украина восстановить свою давно уже утраченную государственность с помощью России, или название этой страны, как и она сама, уйдут в прошлое.

Во всяком случае, Янукович гораздо больше украинский государственник, чем Зеленский. И бывшего президента, в отличие от нынешнего, действительно заботит судьба Украины. Похоже, что и в отличие от самой нынешней Украины.

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