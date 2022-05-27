У 51-летней Леры Кудрявцевой появится еще один ребенок

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева будет воспитывать еще одного ребенка. С таким заявлением выступила близкая подруга телеведущей. Как известно, у блондинки есть взрослый сын Жан от первого мужа Сергея Ленюка. А от третьего супруга Игоря Макарова растет дочь Маша. Лера родила ее в 2018 году. А через несколько месяцев Кудрявцевой предстоят приятные хлопоты.

Лера Кудрявцева много лет дружит с Катей Гордон. Через полгода две звездные блондинки породнятся. Гордон объявила о том, что находится на четвертом месяце беременности. Леру она выбрала крестной мамой будущего ребенка, пишет "СтарХит". Таким образом в жизни Кудрявцевой появится еще ребенок.

"Девушки виделись на мероприятии 25 мая, где и договорились о том, что крестной мамой будущего ребенка Екатерины станет Лера. Как Екатерина назовет малыша, пока сказать не можем. На сегодняшний день беременность протекает благоприятно", - рассказал помощник Гордон.

Стоит отметить, что 19 мая Лера отметила 51-летие. Она счастлива в третьем браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. Влюбленные воспитывают дочь Машу. Лера родила второго ребенка после трех попыток ЭКО.

"Для меня данная история стала очень серьезной. Мне было 47 лет. В этом возрасте очень сложно родить ребенка, так как яйцеклеток не очень много. Выносить ребенка еще тяжелее. ЭКО также не приносили никакого результата. Это была, конечно, не первая попытка. Получилось, наверное, с третьей. Я знала, что гормоны - плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот", - делилась теледива.