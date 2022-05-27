Герои спецоперации «Z»: старший сержант Шорохов одержал победу на горящем танке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» продолжает знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Они проявили свой опыт и настоящий мужской характер и привели свои подразделения к победе. Все они будут награждены боевыми наградами.

Российские военнослужащие продолжают демонстрировать свое боевое мастерство в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. И мы видим, что они не зря несколько лет оттачивали свой профессионализм на соревнованиях «Армейские международные игры», которые включают в себя «Танковый биатлон», «Авиадартс», «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня». Сказываются и навыки полученные в ходе боестолкновений с террористами в Сирии.

Все это помогает им сейчас громить украинских националистов, что натаскивали иностранные инструктора по методичкам НАТО.

ПРОВЕЛ ОТЛИЧНУЮ АРТПОДГОТОВКУ

Подполковник Степан Царенко

Фото: Министерство обороны РФ

«Поддерживая наступление российских танкистов на позиции националистов, подполковник Степан Царенко руководил подготовкой стрельбы и управлял артиллерийским огнем.

В условиях артиллерийских контрударов противника Степан обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийской бригады, что способствовало высокой точности огня артиллерийских подразделений, умелой и правильной корректировке огня на поражение целей противника.

Благодаря умелому руководству подполковника Степана Царенко артиллерийским огнем подразделения было уничтожено 10 взводных опорных пунктов и 2 артиллерийских батареи противника.

Урон, нанесенный противнику артиллерийской бригадой Степана Царенко, способствовал стремительному наступлению танкового полка на подконтрольный националистам населенный пункт, что привело к его освобождению».

ПОДБИТЫЙ ТАНК ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ

Старший сержант Евгений Шорохов

Фото: Министерство обороны РФ

«Руководя экипажем танка, старший сержант Евгений Шорохов, вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой украинских националистов, которые готовили засаду. В ходе боя танк под командованием Евгения подвергся гранатометному обстрелу, в результате чего получил повреждения и был обездвижен. Евгений Шорохов, оценив ситуацию, принял решение не покидать танк и продолжил бой, в результате которого были уничтожен 1 гранатометный расчет, более 10 националистов и автомобиль «КамАЗ». Уничтожив группу, Евгений силами экипажа организовал круговую оборону вокруг подбитого танка и вызвал подкрепление.

Мужественные и самоотверженные действия старшего сержанта Евгения Шорохова позволили ликвидировать группу националистов, а также эвакуировать подбитый танк».

СХОДУ ВЗЯЛ ШТУРМОМ ОПОРНЫЙ ПУНКТ

Лейтенант Андрей Шитов

Фото: Министерство обороны РФ

«Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Андрея Шитова, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, Андрей обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое количество националистов. Грамотно выстроив систему ведения огня с учетом рельефа местности, Андрей Шитов вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. После продолжительного боя лейтенант Шитов уничтожил укрепления с пулеметными и гранатометными расчетами националистов, что позволило прорвать рубеж обороны. Развивая наступление, Андрей огнем из БМП уничтожил 2 дота и штурмом взял опорный пункт противника. Мужественные и самоотверженные действия лейтенанта Андрея Шитова способствовали освобождению населенного пункта от украинских националистов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках выполнения поручения Президента России специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возвели на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона.

Военные строители в кратчайшие сроки с нуля за 242 дня построили поликлинику и многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест, в котором развернуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология, кабинет компьютерной томографии, четыре операционные и реанимация. Общая площадь застройки масштабного объекта превысила 17,8 тыс. квадратных метров на участке 5,7 Га.

Ранее, с просьбой о строительстве силами Минобороны России современного медучреждения в Московской области обратился к Президенту России глава региона.