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Что происходит с Украинской православной церковью?

После сообщений о том, что собор Украинской православной церкви принял решение о полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата, выступил глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Вот что он заявил: «Поскольку в адрес РПЦ не поступало обращений от УПЦ, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и интернета. Мы молимся о сохранении единства РПЦ, о скорейшем наступлении мира и прекращении кровопролития». Легойда признал, что УПЦ находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с разных сторон – «со стороны властей, раскольников, СМИ, националистически настроенных представителей определенной части общества».

Байден не справился с ситуацией на Украине

В авторитетном журнале The American Conservative проанализированы действия Байдена. Он не смог разрешить кризис на Украине дипломатическими средствами. Допустил прокси-войну с Россией. Американские аналитики полагают, что после провала с выводом войск Штатов из Афганистана возникла надежда, что Белый дом займется внутренней политикой. Этого не произошло. Зато проявились некомпетентные действия американцев на Украине. А чересчур активная военная поддержка Киева Вашингтона ухудшила отношения двух ядерных супердержав — США и России. Авторы анализа подчеркивают, что Белый дом имел шансы на фоне этого кризиса восстановить американские позиции в мире. Но эти шансы не использовал.

Российский код входит в Херсон и Запорожье

Олег Крючков, советник главы Крыма по информационной политике, заявил, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код. Вводят +7 вместо украинского +380. В два эти регионы зашли новые операторы. Жители областей активно покупают российские сим-карты. Звонят на номера в Херсоне и Запорожье с кодом +7 уже сейчас. На этом фоне вопрос о создании российской военной базы в Запорожской области, о чем просила местной администрации, обсуждается все активнее. При том позвонить хорошим парням в правильной форме можно спокойно уже сегодня. Это правильно — звонок другу должен быть бесплатным.

Предприятия олигархов на Донбассе национализирует

Денис Пушилин, глава ДНР, заявил: предприятия олигархов незалежой на территории ДНР, которые поддерживали нацбатальоны, перейдут республике. В Донецке решать вопрос о бизнесе, который принадлежал украинским миллиардерам, будут в индивидуальном порядке. Как и с компаниями с иностранным участием. «Если проходило прямое финансирование нацбатов, то ... судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе», — пообещал Пушилин. Кто-то думал, что деньги не пахнут?

Новоселовку очистили от грязи

Сводные отряды сил ДНР и Вооруженных сил РФ отбили у украинских подразделений Новоселовку. Это важный посёлок неподалеку от Горловки. По данным военных, сейчас он полностью зачищен от бойцов ВСУ. Отступая из посёлка, украинцы обстреляли его из артиллерии и реактивных систем. Поселок почти полностью уничтожен, по словам представителей ДНР, а следы пребывания и боеприпасы нацистов встречаются почти в каждом разрушенном доме.

Полтора миллиона беженцев прибыли в Россию

Из Донбасса и с Украины в РФ прибыли более полутора миллиона беженцев. В их числе почти четверть миллиона – это дети. Сейчас в 530 пунктах временного размещения в России находятся почти 33 тысяч человек, в том числе 11 тысяч детей. Остальные остановились у родственников и в других местах. Известно, что Чехия предоставила убежище более 350 тысячам беженцев из незалежной. К началу мая более 600 тысяч человек из самостийной прибыли в Германию с 24 февраля. Также известно, что более 8 миллионов стали внутренне перемещенными лицами на территории Украины.

На границе с незалежной проводят усиление

Владимир Кулишов, глава Погранслужбы ФСБ, сообщил об усилении пограничных подразделений на границе с незалежной. Кулишов констатировал, что со стороны Украины производятся обстрелы российских пограничников, наносятся артудары по пограничной инфраструктуре и населенным пунктам на территории РФ, есть жертвы и разрушения. «Сохраняется угроза совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов, актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей», — заявил Кулишов в интервью «Российской газете».

Мельник продолжает троллить Шольца

Андрей Мельник, посол Украины в ФРГ, предположил, что у Олафа Шольца, канцлера Германии, «недостаточно мужества и лидерства». Об этом пишет Bild. Мельник заявил это после выступления Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда, по мнению дипломата, глава кабмина ФРГ «не дал обнадеживающих сигналов» по вопросу возможного членства Украины в ЕС. А также «не перечислил меры» по оказанию поддержки Киеву в период украинского кризиса. Посол подверг власти Германии критике за медлительность в организации поставок тяжелых вооружений на Украину: «Берлин просто подводит Киев». Ранее Мельник сравнивал канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой». Осталось плюнуть Олафу в кружку баварского?

За российскими паспортами в освобожденных областях уже очередь

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщил, что в освобожденной ее части возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Рогов заявил: «Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского». Он добавил, что в регионе подготовлена вся инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.

О чеченском спецназе на Донбассе сняли фильм

На RTД вышла первая часть фильма «Битва за свободу». В нем - рассказ о работе чеченского спецназа «Ахмат» во время спецоперации на Донбасса. Герои фильма рассказывают о причинах, по которым даже раненые стремятся вернуться на поле военных действий. Показаны кадры боевой работы.

Что американцы передали украинскому режиму

Вашингтон уже передал Киеву 90 гаубиц M777. Это позволило ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов. Получили на Украине также 190 тысяч снарядов к этим гаубицам, а также 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost. В общей сложности с момента начала спецоперации РФ США направили незалежной военную помощь на сумму 3,9 млрд долл.

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