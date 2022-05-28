Певица Анастасия. Фото: кадр видео.

Певица Анастасия вышла замуж в девятый раз. Рыжеволосая исполнительница расписалась с одним из своих бывших мужей - Владимиром Зудиным. В списке любвеобильной вокалистки Владимир – супруг номер семь. Анастасия жила с ним до того, как вышла замуж за певца Юлиана, ставшего ее восьмым мужем.

С Юлианом артистка развелась два года назад. Все это время она поддерживала отношения с Зудиным, которого она, по ее признанию, не переставала любить. О новой свадьбе 56-летняя исполнительница сообщила в телеинтервью. Едва расставшись с Юлианом, она объявила экс-супругу о своем желании наладить отношения с ним. Зудин простил бывшую жену и предложил ей снова пожениться.

- Я, наверное, впервые в жизни очень искренне и ярко извинилась перед Володей, и мы заново поженились, - рассказала певица.

Артистка расписалась с одним из своих бывших мужей - Владимиром Зудиным. Фото: кадр видео.

С Юлианом, по словам Анастасии, они не сошлись характерами.

- Через два месяца после свадьбы поняли, что вместе быть не можем. У нас обоих говнистые характеры. Он начал диктовать, что мне делать, что мне петь, поэтому послала его в задницу, - сообщила артистка в интервью на «Центральном телевидении».

В 2019 году Анастасия и Юлиан сообщили, что они решили пожениться. О своем желании расписаться артисты объявили в шоу Андрея Малахова. Неудивительно, что многие зрители восприняли их свадьбу как пиар-ход. Для Анастасии это был уже восьмой брак, видимо поэтому в загсе она была совершенно спокойна. А вот Юлиан впервые поставил штамп в паспорте. По словам супругов, до свадьбы они дружили целых 27 лет. А потом вдруг посмотрели друг на друга совершенно другими глазами. Юлиан внезапно понял, что испытывает к Анастасии не только дружеские чувства, которые он не смог долго держать в себе. Поэтому набрался храбрости и сделал ей предложение за кулисами во время совместного концерта.

- Я так опешила, что чуть все слова не забыла, - рассказывала тогда Анастасия.

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы. Фото: соцсети.

Но когда конфетно-букетный период сменился суровыми буднями семейной жизни, отношения стали портиться. Между супругами начались конфликты, один из которых в итоге привел их к разводу. К тому же у них не получилось завести ребенка. Юлиан мечтал о наследнике, и Анастасия обманом заставила его поверить, что у них будет малыш.

- Настя ездила на гормональные процедуры, говорила, что ей сделали ЭКО. Я сильно переживал за нее, так как понимал, что в ее возрасте ЭКО может пойти и не на пользу. Она уезжала из дома почти каждый день! Говорила, что поехала в клинику, а сама — в зоопарк, в кафе, - рассказывал 48-летний музыкант в одном из интервью.