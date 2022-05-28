Смирилась с выбором сына: Наташа Королева сводила невестку-стриптизершу в Большой театр

Наташа Королева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наташа Королева не раз подчеркивала, что не считает девушку своего сына Архипа Мелиссу Волынкину членом семьи. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» то и дело называла ее «случайной залетной птичкой» и говорила, что у Архипа будет еще много девушек. Но время идет, а наследник Королевой не собирается расставаться с пышечкой Мелиссой. Видимо, Наташа примирилась с выбором сына и в итоге приняла будущую невестку. Теперь Мелисса выходит в свет вместе со звездным семейством.

Королева приветливо представила Мелиссу зрителям и назвала ее «красоткой». Фото: кадр видео.

На днях артистка вместе с Архипом и его избранницей посетила Большой театр. Королева решила посмотреть постановку «Дон Кихота». В театр певицу и ее близких пригласила дочка Владимира Винокура Анастасия - солистка ГАБТа.

Наташа сняла видео, в котором рассказала, что уже сто лет не была на балете. А ее сын Архип так и вообще в первый раз побывал в самом известном театре страны. В ролике мелькает и невеста Архипа Мелисса. Королева приветливо представила девушку зрителям и назвала ее «красоткой».

Наташа сняла видео, в котором рассказала, что уже сто лет не была на балете. Фото: кадр видео.

Сейчас Архип и его избранница живут отдельно от родителей парня. Они сняли квартиру и пытаются сами зарабатывать на жизнь. Молодой человек подрабатывает репетитором японского языка, который он изучает в Высшей школе экономики.

До встречи с Архипом Мелисса зарабатывала на жизнь стриптизом. Но, попав в звездную семью, решила оставить шест и ночные клубы. Два года назад она поселилась в доме Королевой и объявила, что они с Архипом обручились. Даже помолвочное колечко предъявила в соцсетях. Поэтому в СМИ и в соцсетях девушку давно зовут невесткой певицы.

Мелисса пришла в Большой театр вместе с Архипом и его мамой. Фото: соцсети.

Ранее Королева рассказывала, что ее сын сейчас сосредоточен на учебе, и ему не до женитьбы. К тому же Архип понимает, что брак – это серьезный шаг, для которого нужно созреть.

Наташа примирилась с выбором сына и в итоге приняла будущую невестку. Фото: кадр видео.

- Нужно обеспечивать свою семью. А для этого необходимо получить образование и в чем-то состояться, чтобы в будущем взять ответственность за человека, который рядом с тобой. А там и дети пойдут, - рассказывала Наталья.