Мэрия Нью-Йорка призывает горожан не стыдиться употреблять наркотики

Риск передозировки фентанилом увеличивается в разы, если его смешивают с другими наркотиками Фото: REUTERS

Центр по контролю и профилактике заболеваний США представил ужасающую статистику: в прошлом году почти 108 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиками, причем две трети этих смертей были связаны с фентанилом.

Лекарственный фентанил входит в состав ряда средств, назначаемых при сильных болях. Американские врачи на протяжении многих лет легко назначали препараты с фентанилом всем, кто жаловался даже на легкую боль, и превратили целые поколения своих пациентов в законченных наркоманов.

В последние годы фентанил стали нелегально производить в лабораториях наркокартелей. И подмешивать его в кокаин и героин для большей «эффективности» наркотиков.

Фентанил стал смертельным ингредиентом из-за крайне высокого риска передозировки, этот риск увеличивается в разы, если его смешивают с другими наркотиками, передает CNN.

Отчаявшись победить опиоидный кризис, мэрия Нью-Йорка прибегла к необычной мере и разместила в вагонах нью-йоркской подземки плакаты, призывающие наркоманов употреблять запрещенные вещества «вместе с другими людьми по очереди».

Отчаяние отцов Города Большого Яблока, по всей видимости, столь велико, что один из постеров социальной рекламы, обращенной к наркоманам, они украсили призывом, который легко можно истолковать как поощрение наркомании.

- Не стыдитесь, что вы принимаете наркотики. Просто будьте уверены, что принимаете их безопасно – большими буквами написано на плакатах.

Россияне – пользователи соцсетей, увидевшие эту «рекламу», написали: «Их поезд идет в ад. Нам нужно только подождать».