Звонки с телефона мертвого учителя и маскировка кровью убитой одноклассницы: Появились новые подробности техасской трагедии

Полицейские 45 минут решали – штурмовать ли школьную аудиторию Фото: REUTERS

По мере того, как следователи и детские психологи получают все новые подробности массового расстрела в школе техасского городка Ювалди, достоянием общественности становятся ужасающие подробности трагедии.

Как уже сообщалось, стрелка ликвидировали вовсе не полицейские, а пограничники, прибывшие к школе (Ювалди находится неподалеку от американо-мексиканской границы). А стражи порядка вообще 45 минут решали – штурмовать ли школьную аудиторию, в которой забаррикадировался стрелок, расстреливавший младшеклассников, даже когда десятки полицейских уже были внутри школы.

Находившиеся в классе дети звонили в службу спасения с мобильного телефона убитого учителя, а 20 офицеров стояли за дверью, ожидая, что ее кто-нибудь откроет.

11-летняя Миа Серрильо осталась в живых только потому, что притворилась мертвой. Она подползла к убитой однокласснице и ее кровью намазала себе лицо и руки.

Число жертв трагедии увеличилось до 22 человек: от разрыва сердца скончался муж Ирмы Гарсии: учительница, прикрывавшая детей, была застрелена 18-летним Сальвадором Рамосом в числе первых.

Джо Гарсии было 50 лет. Сиротами остались четверо детей Ирмы и Джо.