Трагедия в Иране: В результате обрушения здания погибли десятки людей

На разборке завалов работает более двух тысяч спасателей и волонтеров Фото: REUTERS

Количество погибших на юго-западе Ирана в результате обрушения недостроенного 10-этажного здания достигло 24 человек. Об это сообщили иранские СМИ со ссылкой на чрезвычайные службы страны.

Обрушение недостроенного офисного здания в городе Абадан произошло в понедельник, 23 мая, но о массовых жертвах стало известно лишь сегодня, по мере того, как спасатели стали находить тела погибших.

На разборке завалов работает более двух тысяч спасателей и волонтеров, которые в буквальном смысле руками разбирают обломки в надежде обнаружить живых людей.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что шансов обнаружить под завалами уцелевших людей становится все меньше.

Сразу после ЧП иранские власти заявили о пяти погибших и десятках раненых. Позже стало известно, что под завалами могут находиться порядка 80 человек.

До окончания официального разбирательства правоохранители не называют причин произошедшего, но в СМИ появились сообщения о задержании десяти человек, которые могут быть причастны к трагедии. Также отмечается, что во время обрушения здания погибли глава подрядной организации, выполнявшей заказ на строительство, и владелец здания.

Власти города заявили, что спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока из-под обломков не будут извлечены все жертвы трагедии.