В США назвали будущего лидера республиканцев и преемника Трампа

Дональд Трамп в очередной раз намекнул, что может побороться за место президента США в 2024 году Фото: REUTERS

Стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп открыто поддержал своего однопартийца-республиканца Блейка Мастерса во время предварительного голосования на местных выборах в Аризоне. Несмотря на неоднозначное отношение к самому Трампу, этот жест придает 35-летнему Мастерсу значительный вес среди избирателей.

По мнению американских СМИ, Блейк Мастерс представляет собой политика-республиканца нового стиля: он обладает широкими финансовыми возможностями, также в свое время он закончил престижный вуз.

Его консервативные взгляды сформированы под влиянием Трампа: Мастерс жестко критикует демократов, считая их виновниками большей части тех бед, которые охватили Америку, является последовательным противником абортов и протестует против помощи Украине.

– Я провожу смелую кампанию. Я не буду стесняться слов: я думаю, что наша страна находится в большой беде. И я говорю о проблемах и решениях, – заявил Мастерс.

Блейк Мастерс представляет собой политика-республиканца нового стиля. Фото: стоп-кадр видео

Ведущий телеканала Fox Такер Карлсон уже назвал Мастерса «будущим Республиканской партии», хотя на данный момент согласно опросам он занимает третье место в Аризоне.

Мастерс имеет мощную поддержку со стороны одного из основных доноров-республиканцев Питера Тиля, миллиардера и сооснователя платежной системы PayPal. Собственно говоря, именно Тилю политик обязан и своей карьерой и своей финансовой независимостью. Еще будучи студентом Мастерс написал о Тиле книгу, а тот назначил его сперва президентом фонда имени себя, а позже – одним из директоров своей инвестиционной компании. Также известно, что Тиль вложил в политическую карьеру Мастерса более $13 миллионов.

В свою очередь Дональд Трамп в очередной раз намекнул, что может не только может побороться за место президента США в 2024 году, но и полностью уверен в своей победе.

– Если я снова выдвинусь на пост президента и выиграю, я больше не буду считать себя обязанным следовать этим правилам. Я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал, – заявил Трамп во время выступления на съезде Национальной стрелковой ассоциации США, говоря о массовых беспорядках, устроенных сторонниками движения BLM летом 2020 года.

По мнению экс-главы Белого дома, его ошибка состояла в том, что он позволил губернаторам, представляющим Демократическую партию, самостоятельно решать проблемы погромов на вверенных им территориях.