От царя Давида до принца Гарри: правда и мифы о рыжих

Говорят, что рыжих надо беречь Фото: Иван ВИСЛОВ

По поводу рыжих ходит очень много слухов – и цвет волос самый редкий, и характер у рыжих вспыльчивый, и беречь их надо, поскольку скоро совсем исчезнут.

По следам международного Дня любви к рыжим волосам ученые расскали, чем же на самом деле отличаются люди, которых «поцеловало солнце».

Прежде всего – о редкости. Действительно, естественный рыжий цвет волос у людей является самым редким на Земле и встречается в человеческой популяции всего в 1-2% случаев. То есть из ста ваших знакомых блондинок, брюнеток и русоволосых лишь одна, максимум две девушки могут похвастать натуральной огненной шевелюрой. Все остальные – крашеные.

Говорят, что рыжих надо беречь, поскольку они исчезают, и скоро их не будет. Это не совсем так. Ученые выяснили что гены (именно гены, а не один ген, как считалось ранее), отвечающие за рыжий цвет волос, действительно являются рецессивными, однако они могут целые поколения не проявляться, а потом проявиться совсем неожиданно. Таким образом, рыжих всегда будет мало, но полностью они не исчезнут.

Самое редкое сочетание – это рыжие волосы и голубые глаза. Например, именно такая уникальность выпала на долю актрисы Николь Кидман. Как правило, рыжеволосые люди обладают карими, зелеными или янтарными глазами.

Быть рыжим – опасно? В определенной степени, да. Дело в том, что у рыжих людей чаще всего очень светлая кожа из-за нехватки природного пигмента меланина, который защищает от ультрафиолетового излучения. Поэтому даже непродолжительное нахождение на открытом солнце для любимчиков Солнца может закончиться серьезными ожогами. А еще у таких людей повышен риск развития рака кожи.

Зато у рыжих под действием УФ-излучения очень быстро вырабатывается витамин D, обеспечивающий крепость костей. Этот витамин особенно важен в детстве, во время активного роста организма.

А еще ученые установили, что у рыжеволосых людей повышенная чувствительность к боли. Зато у мужчин из этой группы снижен риск развития рака простаты, передает YNet.

По преданиям, одним из первых носителей огненной шевелюры был царь Давид, о котором в Библии, в частности, говорится «красноволосый и с красивыми глазами». Самая известная в мире сегодня королевская особа – это британский принц Гарри.