Отношение к украинским беженцам в Европе стало меняться Фото: REUTERS

"Комсомолка" уже писала и не раз, что отношение к украинским беженцам в Европе стало меняться. И в главной степени, в этом виноваты сами перемещенные лица из числа граждан Незалежной. С самого начала они стали вести себя вызывающе, требуя к себе особого отношения, даже если это требовало жертв со стороны принимающей стороны.

В Чехии, как недавно уже отмечала "КП", владельцы магазинов стали размещать на дверях объявления о том, что украинцам запрещен вход в их торговые точки. Совсем, как в польском Львове, где вход в трамваи, магазины и рестораны был запрещен "с собаками и украинцами".

Кстати, о Польше. В этой стране владельцы магазинов усилили охрану и начали обыскивать на кассах всех украинцев поголовно. Причина и того, и другого явления одна и та же – массовое воровство, которым отличаются граждане Незалежной, вырвавшиеся из своей "демократической Неньки". Именно в Польше больше всего покинувших свою страну украинцев, а потому магазинное воровство приняло там характер настоящего национального бедствия.

В Венгрии правительство запретило отпускать автомобильное топливо водителям, приезжающим на машинах с украинскими номерами. Вернее, не совсем запретило, а распорядилось отпускать им бензин и солярку не по льготной, а по коммерческой цене, как и другим европейским "бензиновым туристам", которые наводнили Венгрию из-за дешевого (относительно и по европейским меркам) бензина и солярки.

В Великобритании тысячи украинцев оказались на улице, потому что англичане как-то без особого пиетета восприняли жалобы беженцев на холод в квартирах и домах, скудные завтраки и полное игнорирование ими интересов хозяев. Что делать с 12 тысячами украинцев в городах Великобритании, премьер-министр Борис Джонсон и чиновники его правительства не знают. Борис в ответ предложил лишь усилить военную помощь Украине и создать новый мини-ЕС, скроенный по британским лекалам.

В эфирах европейских телеканалов начали признавать, что часть украинских беженцев оказалась очень предприимчивой, проделывая мошеннические манипуляции. Зарегистрировавшись в одной стране ЕС, они тут же переезжают другую, чтобы получать два пособия в двух государствах, которые выделяют им власти. Для граждан Евросоюза такая "предприимчивость" оказалась полным сюрпризом. И очень неприятным, поскольку украинцам платят те деньги, которые могли бы пойти на нужды самих граждан этих стран.

Вдобавок ко всему, в южных странах ЕС начинается туристический сезон. И места во многих отелях были забронированы еще несколько месяцев тому назад. И вот уже отели в городах и на побережье Испании начали выселение украинских беженцев. А также отели в Болгарии. Счет идет на тысячи семей, если не на десятки тысяч. Ведь такое решение касается не только отелей, но и многочисленного частного сектора, квартиры и дома в котором также дорожает на время аренды в сезон отдыха.

Но самое интересное, что сами украинские беженцы оказались не готовы к подобному развитию событий. Хотя их предупреждали, что жилье и социальная помощь им предоставляются лишь на какое-то время, они свято верили и продолжают верить, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Это не говоря уже о том, что в практически во всех странах с июня для украинцев отменяют льготы, в том числе, на проезд в общественном транспорте, на бесплатную или льготную парковку. Это во многом объясняет, что значительная часть украинских беженцев потянулась назад на Родину, поскольку заманчивость обещаний "рога изобилия" в Европе оказалась в долгосрочной перспективе миражом и мифом.

Вопрос, как отреагируют на "обрезание харчевания" в Европе остающиеся украинцы. Они слишком привыкли к мифу, что Украина "понад усе", "пуп Земли", и что им все должны, что вряд ли сдадутся без "боя". По всей видимости, они резко нарастят количество демонстраций перед мэриями европейских городов, требуя восстановления отбираемых льгот. Чем еще больше настроят против себя население этих стран.

P.S. Чуть не забыл, с собаками в магазины в Чехии входить не запретили. Во всяком случае, таких табличек на дверях никто не видел.