Наташа Королева шокировала публику, проведя тур по палатам Филиппа Киркорова: бассейн, пирс, кроличья ферма и личная часовня со святой Аллой

За все время работы Филиппа Киркорова на ниве русского шоу-бизнеса никому не удавалось подробно показать жилище артиста изнутри Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отгремел 55-летний юбилей Филиппа Киркорова. Завалили короля российской поп-сцены и императора «Евровидения» шикарными подарками.

Но самое интересное не это.

За все время работы Филиппа Бедросовича на ниве русского шоу-бизнеса ни одной программе или блогеру не удавалось подробно показать жилище артиста изнутри. Гардеробную — засвечивали, комнату — тоже. Но все хоромы — ни разу. Однако удалось это внезапно Наташе Королевой, которая с опозданием (юбилей певец справил 30 апреля, а коллега пришла к нему только на днях) подарила Киркорову портрет кисти мужа, Сергея Глушко и пришла в гости. Почти как опытный пытливый блогер «русалка» провела трансляцию из дома Филиппа в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), и тогда стало понятно, почему артист никогда не показывал жилье подробно и во всей красе.

Дом, как говорится, полная чаша.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вход напоминает ворота буддистского храма — резные ворота из богатого темного дерева.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Прямо внутри дома, чтобы надолго не отвыкать от праздничных церемоний и пышных фестивалей, постелена красная ковровая дорожка. Стены обильно увешаны картинами (портретами Филиппа в том числе). На полу встречаются странные статуэтки, мебель обнесена позолотой. Круговая лестница, как и двери, выполнена из цельного дорогого дерева.

В гардероб Киркоров пускал и Ксению Собчак, так что перед Королевой всего лишь походя похвастал запасами одежды, которой хватит не на одну ядерную войну.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Детская игровая похожа на интерьеры небольшого музея или «Детского мира»— этакий мини-дворец для детей. Рядом с ней расположен довольно крупный бассейн.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Двери в спальню открываются специальной электронной кнопкой, никаких старомодных ручек.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Участок омывается рекой, вид с него — на новый жилой комплекс. Но и лесной массив тоже просматривается. Специально для Киркорова дизайнеры оборудовали пирс в японском стиле, где можно и рыбку съесть, и ножки в водичку окунуть. Разумеется, весь участок нашпигован камерами. Есть и гнездоорбазное подвесное кресло для релакса.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Там же на берегу есть и несколько крытых беседок купольного типа. Для посиделок большой компанией в плохую погоду.

Не чурается король эстрады и фермерского хозяйства. Исполнитель хита про зайку содержит упитанных кроликов.

Но самое, пожалуй, неожиданное — это личная часовня, расположенная прямо на даче. Небольшая натуральная церквушка служит местом для молитвы артиста. Иконостас соответствующий: святой Мартин, святая Виктория, святая Ника, святая Алла, святой Филипп. Ну, и заодно икона Богородицы, привезенная с Афона. Расписывали храм исконописные мастера.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В целом все это напоминает убранство из мультика «Падал прошлогодний снег», где главный герой восхищался роскошью: «ох, как я это богатство люблю и уважаю!». Тем интереснее и удивительнее, каково жить в таком помпезном дворце одинокому королю Филиппу.