До 15 лет тюрьмы: почему Петр Порошенко попытался сбежать из Украины

Пограничникам не понравились документы, представленные Порошенко. Фото: Госпогранслужба Украины

Как героически позировал Петро Порошенко в Киеве с автоматом на боку. Или это была штурмовая винтовка? Не помню с чем именно, но позировал героически, всем своим видом в бронежилете олицетворяя готовность защищать Украину до конца. Разумеется, победного.

И вдруг – бабах: украинские пограничники не пропустили Петра Порошенко, которого сопровождали пятеро охранников через государственную границу. В партии ПЕС, лидером которой и является экс-президент Украины, объяснили, что Порошенко вовсе не пытался сбежать из страны, а направлялся по делам в Литву. Как там было у Жванецкого? "Мне в Париж, по делу, срочно!" Дескать, Порошенко был включен в состав украинской делегации, направлявшейся в Литву для участия в Парламентской ассамблее НАТО. И у него при себе были все бумаги, которые обосновывали причину выезда, вплоть до командировочного удостоверения, подписанного спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Понятное дело, больше депутатов на Украине не нашлось. Только "сивочолый гетьман", как его называют на Украине. По странному и, конечно же, абсолютно случайному совпадению, острая потребность в заграничной командировке проявилась у Порошенко практически сразу после того, как арестованный Виктор Медведчук дал подробные показания об участии Порошенко в тех сюжетах, которые стали основанием для возбуждения уголовных дел по факту "измены Родине", выразившейся в закупке угля у ДНР и приватизации участка нефтепровода, на котором Порошенко за год его работы по транспортировке нефтепродуктов заработал более 40 миллионов долларов США. Признания Медведчука, опубликованные украинской контрразведкой СБУ, стали для Порошенко громом среди ясного неба. "Супер-пупер-ультра-патриот Украины" Петр Порошенко, который стал антагонистом Зеленского в глазах значительной части украинского общества, внезапно посреди развеявшегося героического ореола, предстал обычным жадным мошенником, что грозило ему серьезными последствиями, поскольку в уголовном деле в отношении Медведчука он является таким же подозреваемым, разве что не арестованным. В пределах территориальных границ Украины жизнь для него стала менее привлекательной, хотя его адвокаты и пытаются бодриться. В случае признания Порошенко виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Участие в работе Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе, да и другая защита Украины из-за пределов Родины в этом свете представляются насущной необходимостью. Потому и не стоит удивляться, что Порошенко решил пересечь границу отдельно от других членов делегации, да еще в сопровождении чуть ли не отделения охранников.

Но вот украинским пограничникам документы, представленные Порошенко при прохождении границы, не понравились. Да, суд вернул Порошенко его загранпаспорт, тем самым разрешив ему выезд за границу, но на Украине действует военное положение (недавно продленное до 23 августа), согласно которому мобилизации подлежат все граждане Украины (преимущественно, мужского пола) в возрасте от 18 до 60 лет. И им запрещен выезд за границу. А Порошенко 56 лет, и, кроме того, что он подозреваемый по уголовному делу по особо тяжким статьям УК (по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации»), он является еще и военнослужащим запаса.

Вот украинские пограничники и придержали экс-президента на границе, объявив, что документ о командировке, по их мнению, является "поддельным или отмененным". И бывшему "гетьману" после нескольких часов стояния на погранпереходе "Рава Русская" и попыток убедить пограничников в необходимости пропустить его, пришлось вернуться назад. И охранникам тоже. Чем предоставить нынешнему президенту Зеленскому повод вернуться к теме и позлорадствовать по поводу "неудавшейся попытки бегства попередника" (предшественника).

Трудно жить на свете Порошенко Пете. Во всяком случае, на Украине. А ведь, как написал другой экс-президента Украины Виктор Янукович, все происходящее закономерно – "что посеешь, то и пожнешь. Закон жизни".