Как НКО помогают больницам Донбасса

В поставки входят аппараты Илизарова, аппараты фиксации, то на чем проводятся операции раненным.

- Я занималась пиаром, и у меня был большой ресурс, который я использовала для продажи апартаментов и др. Но всегда было обидно, что я трачу эти возможности только на коммерческие цели. Моя мечта была использовать ресурс, чтобы помогать людям. Чтобы это было эффективно, - так в эфире программы "Доброволец" на радио "Комсомольская правда" описала начало своей добровольческой деятельности учредитель фонда "Подарок Ангелу", руководитель проекта помощи больницам Донбасса Анастасия Приказчикова.

По ее словам, благотворительность - это тоже своего рода продажа. Некоммерческие организации продают идею помощи людям, которые хотят помогать. Например, сейчас Анастасия вместе со своей командой поддерживает больницы Донбасса.

- Я сама из Донецка и не могла поступить иначе. Мы старались помогать на протяжении всех этих восьми лет, и сейчас все свои силы бросили на проект помощи больницам Донбасса, - рассказала учредитель фонда.

Медицинские учреждения Донецкой и Луганской народных республик очень нуждаются в оборудовании для проведения операций и реабилитаций. В первую очередь это касается РТЦ (регионального технического центра). В поставки входят аппараты Илизарова, аппараты фиксации, то на чем проводятся операции раненным. И это оборудование нужно постоянно, потому что поток пациентов в последнее время сильно увеличился.

- Это страшно. И, возможно, мы сами виноваты в том, что не рассказывали, не показывали, не оказывали должным образом внимание этой теме (ситуации в Донбассе - прим. ред.)... Конечно, за восемь лет все привыкают, и когда я туда приезжаю, слышу взрывы - я подскакиваю на стуле. А когда я разговариваю со своим отцом и слышу, как у него что-то взрывается, он говорит будничным тоном: "ну, что-то взрывается", - рассказала Анастасия.

В рамках проекта, начиная с 25 марта 2022 года, было закрыто уже три сбора: два - для взрослого отделения, один - для детского.

Вся информация о том, как можно помочь - в телеграм-канале "Приказчикова" и на сайте "Подарок Ангела".