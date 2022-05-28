В Киеве провозгласили новый церковный раскол: к каким последствиям это приведет

Фактически в Киеве объявили новый церковный раскол Фото: REUTERS

Одним из главных событий пятницы стало решение УПЦ, которую зачастую называли УПЦ МП – Украинская православная церковь Московского патриархата (хотя официально она была административно независимой, и вот это МП было несколько неофициальной идентификацией ее, в отличие от раскольничьей УПЦ самозваного патриарха Филарета), о независимости от РПЦ, признававшейся церковью-матерью. Ранее УПЦУ уже принимала решение не поминать в молитвах предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, а в пятницу, решением архиерейского Собора в Киеве Кирилла осудили за его позицию относительно проводимой Россией на Украине специальной военной операции.

Фактически в Киеве объявили новый церковный раскол. Которых на территории этой страны и без того хватало. Просто напомним, что, помимо, всякого рода баптистов, пятидесятников, буддистов, мусульман, всякого рода деструктивных сект, на территории страны действуют две католические конфессии, протестантские и несколько православных конфессий, из которых, за исключением старообрядческих, по меньшей мере три являются раскольничьими и не признаны каноническими Это УПЦ КП (Киевского патриархата), Украинская автокефальная православная церковь и нелдавно созданная Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем ПЦУ, или как ее еще называют, СЦУ (Святая Церковь Украины).

При этом каноническая УПЦ все эти годы после государственного переворота весьма жестко преследовалась украинскими государственными властями, отморозками из радикальных неонацистских банд и почуявшими запах добычи раскольниками из УПЦ КП Филарета и СЦУ, руководимой митрополитом Епифанием, некогда сподвижником Филарета, обошедшим своего пастыря на повороте и оттеснившим его на обочину финансовых потоков и руководства новой раскольничьей конфессией.

А потому известие о новом фактическом расколе на православной (в большинстве своем) Украине не удивило ни капельки. Да, ее руководитель митрополит Онуфрий долгое время пытался балансировать, не желая прерывать канонического общения с Московским патриархатом, он старался не разжигать в стране раскол еще и по религиозному критерию, примиренчески общался с властями Украины и даже по отношению к раскольникам не проявлял никакой нетерпимости. А в это время раскольники захватывали приходы канонической УПЦ, грабили храмы (и не только на том же Донбассе), избивали священников и паству. В некоторых городах Незалежной местные власти, вообще, запретили деятельность УПЦ (МП). Но и это не встречало решительного отпора. Хотя всем было понятно, что раскольники и радикалы хотят, прежде всего, наложить лапу на богатства церкви и захватить всемирно известные лавры, находящиеся на Украине. И многими такая мягкая реакция руководства канонической Украинской православной церкви воспринималась как воплощение христианского поведения и готовности принять "муки за веру". Однако, такой готовности само руководство миру не явило.

Очевидно, что Онуфрий и иже с ними не устояли и поддались грубому нажиму. Характерна реакция Московской патриархии на это решение, которое они еще не получили по официальным каналам.

- Мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития, - заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, признавший, что УПЦ находится в тяжелом положении и испытывает давление со стороны властей, раскольников, националистически настроенных людей и украинских СМИ. - В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви.

В самой УПЦ, решившей разорвать отношения с Москвой, уже заявили о готовности протянуть "оливковую ветвь мира" СЦУ и даже объединиться с ней. при соблюдении всего-то двух предварительных условий. Первое – прекращение захвата храмов и приходов УПЦ. И второе – уточнение "вопросов каноничности иерархии ПЦУ", поскольку хоть ПЦУ-СЦУ и называется автокефальной, никакой фактической автокефалии она не имеет, а находится в статусе митрополии и подчиненности Константинопольскому патриарху Варфоломею, с которым Русская православная церковь и ряд других канонических церквей разорвали общение после создания ПЦУ-СЦУ в Киеве.

Онуфрий и его архиереи не выдержали давления и гнета. Не получилось из них ни мучеников за веру и окормляемых прихожан, ни страстотерпцев. В Киеве приветствовали решение Собора УПЦ, вместо того, чтобы пытаться сохранить согласие в обществе хотя бы по этому признаку. Невыразимую радость выразил и Варфоломей, который предвкушает рост доходов из Украины. Получив этот пряник, они уже не выпустят УПЦ из своих лап. Но тут же раскольники отвергли предложение УПЦ о двух условиях, справедливо, с их точки зрения, рассудив, что уступивший однажды, пойдет и дальше по этому пути, а потому давить и прогибать Онуфрия и прочее руководство УПЦ надо и дальше и интенсивнее, пока они совсем не сдадутся. Тем более, что лишившись защиты РПЦ, УПЦ сама стала лакомой добычей, просто овцой посреди стаи голодных волков.

Однако, тем самым и Онуфрий, и его противники и гонители спровоцировали новый, еще один раскол Украины. На этот раз по религиозному признаку. И его последствия мы увидим уже в ближайшее время. С позиций веры, это решение Киевской митрополии, безусловно, заслуживает всяческого порицания. Но вот что касается отношения населения к проводимой Россией спецоперации, то у части прихожан в сознании могут произойти определенные изменения.

А что касается дальнейшей судьбы УПЦ, то если она не изменит свою позицию в отношении РПЦ, она представляется достаточно незавидной. Впрочем, все здесь станет ясно после освобождения, денацификации и демилитаризации Украины. В конце концов, покаяния никто не отменял, а возвращение блудного сына – это не нонсенс, и не только притча из Евангелия.

Или, говоря не по-церковному, а вполне по-светски – за одного битого двух небитых дают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскол! Украинская православная церковь отделяется от РПЦ

УПЦ провозгласила самостоятельность и независимость (подробнее)