Украинская православная церковь стала незалежной. Что это – предательство или поиск компромисса?

УПЦ и ее предстоятель блаженнейший Митрополит Онуфрий находятся в очень сложном положении. Фото: сайт УПЦ

Вчера многих верующих передернуло от новости об объявлении Собором Украинской православной церкви (УПЦ) полной самостоятельности и независимости от РПЦ.

Цитирую сайт УПЦ: «Собор принял дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви».

Причина – тотальное несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по проводимой Россией военной спецоперации на Украине. Украинская церковь призвала Москву и Киев продолжать переговоры и «поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

Религиовед Александр Дворкин уверен, ничего страшного и, тем более непоправимого, не произошло.

- Сейчас мы, в основном, сталкиваемся с двумя реакциями, приходящими с двух сторон церковно-политического спектра, - написал он в своем телеграм-канале.

Первая реакция очевидна – это «ужас-ужас-ужас, раскол, предательство, отпадение от Церкви, что лишает спасения, а значит – все, стройными рядами в ад».

Вторая – ехидство: «слишком мало и слишком поздно», «на двух стульях не усидите», «сказавши “a”, говорите “б”» и т. д.

- На самом деле, УПЦ и ее предстоятель блаженнейший Митрополит Онуфрий находятся в очень сложном положении, - объясняет Дворкин. - Сохраняющие верность каноническому православию жители Украины постоянно подвергаются жесточайшему давлению, арестам, физическим нападениям и даже убийствам. Очевидно и то, что до завершения кризисной ситуации никаких окончательных решений принято не будет. Сейчас главная задача канонического православия на Украине – выжить и сохранить свою паству.

Напомню про один из вопиющих случаев. Когда в конце марта боевики из территориальной обороны ворвались храм Покрова Божией Матери в городе Смела прямо во время службы, избили прихожан и похитили настоятеля. О его судьбе ничего неизвестно.

ЧТО ДАСТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ?

Глобальных перемен, судя по всему, не будет.

Богословы поясняют, что УПЦ и так была самостоятельной. Нынешняя суть «раскола» вот в чем.

- Собор УПЦ вспомнил и возобновил указ святителя Тихона Патриарха Московского, который на время гражданской войны, движущейся линии фронта и отсутствия нормальных коммуникаций позволил каждой епархии принимать решения самостоятельно, сообразно обстоятельствам, - пишет Александр Дворкин. - Так было и во время Гражданской войны, так de facto поступали и наши иерархи во время Великой Отечественной. Можно вспомнить и святителя Николая Японского, который во время Русско-японской войны благословил своих священников и паству молиться за победу японского оружия. Война прошла, а Японская Церковь существует и поныне. Существует и УПЦ. От православия украинские иерархи не отпали. Давайте дождемся вожделенного мира и справедливого урегулирования, и тогда, в условиях восстановившихся коммуникаций и свободного обмена мнениями, будут решены и вопросы церковного статуса. А пока нужно молиться о наших братьях и сестрах на Украине.