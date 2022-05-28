Украина потребовала у Германии убить … собственную экономику

Украинская сторона шантажирует соседей нефтью Фото: REUTERS

Позиция Венгрии, которая выступает против эмбарго на нефтяной импорт из России, вызывает все большее раздражение Киева. Дело дошло уже до прямых угроз от высокопоставленных чиновников правительства Зеленского.

Советник министра энергетики Украины, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль вдохновилась примерами украинского посла в Германии Андрея Мельника и нынешнего руководителя внешнеполитического ведомства по фамилии Кулеба и заявила, что если Венгрия не изменит свою позицию, то Будапешт могут ждать крупные неприятности.

- У Киева в руках есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", - заявила чиновница на Киевском форуме по безопасности и прозрачно намекнула. - На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому.

Напомним, что за несколько дней до того прикрутить вентиль на нефтепроводе "Дружба" призывал экс-президент Петр Порошенко, который сегодня предпринял, к слову, вторую за сутки попытку "перейти границу у реки" Телица (какой настойчивый - !).

Действительно, в районе Ужгорода на Западной Украине нефтепровод разделяется на две ветки. Одна идет в Словакию, другая – в Венгрию. И, кроме Венгрии, дальше никакую страну этот рукав нефтью не снабжает. Так что технически такая возможность существует. По мнению госпожи Зеркаль, Будапешт после такого предупреждения о готовности Киева устроить диверсию, испугается и изменит свое решение. Вариант, что Венгрия после такого просто наглухо заблокирует любые попытки Украины куда-либо вступить и приобрести статус даже кандидата, в светлую голову украинской блондинки просто не приходит. Классическая иллюстрация украинской народной мудрости "а нас-то за що?". При этом, Украина готова выпотрошить и свой собственный карман, поскольку в этом случае перестанет получать плату за транзит, которая, кстати недавно снова выросла. Но не насовсем, а лишь на немного, поскольку по другой ветке в иные страны прекращать качать нефть не хочет.

Примечательно, что практически одновременно Украина потребовала от Германии остановить перекачку российского газа по ветке "Северный поток – 1".

- Этот газопровод работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу. Однако, после начала Россией войны с Украиной таких оснований больше нет, поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы мы обратились к Германии с таким требованием, - сообщил о таком неоригинальном предложении Киева Берлину генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Удивительно, но украинская сторона потребовала от Германии после того, как в одностороннем порядке прекратила качать газ в Германию через газоизмерительную станцию "Стахановка", которая перешла под контроль Союзных сил России и ЛДНР. Правда, эта ГИС после утраты контроля над станцией украинской стороны спокойно работала еще 4 недели, и все украинские специалисты спокойно ходили на работу, но для Киева это не аргумент. Там объявили о форс-мажоре сразу после того, как дошли до такой возможности своим умом, а, возможно, им подсказали такой ход со стороны. Это уже не важно, гораздо интереснее, что Германия без всяких предупреждений со стороны Киева стала получать газа на 25% меньше, чем заказывала

После такого демарша украинской стороны, после шантажа Будапешта прогнозируемым ЧП (или диверсией) на нефтепроводе "Дружба", Киев решил подбросить угольку в костерок, потребовав у Берлина остановить вдобавок к "СП – 2" еще и "СП - 1".

Если бы Берлин согласился с этим требование Украины, то поставил бы Германию и ее экономику в исключительную зависимость от Украины, поскольку газ бы в таком случае поступал бы в ФРГ исключительно через ГТС Украины. И не только, кстати говоря, от нее. С учетом исключительных прав, которые украинские власти решили предоставить полякам и Польше, Берлин потенциально попал бы и в зависимость от Варшавы, у которой к немцам тоже накопилось достаточно негатива.

Немцы пока не ответили на предложение Киева ни да, ни нет. Они, конечно, не окончательно сдвинулись, чтобы ставить свою экономику в зависимость от пожеланий Зеленского, но ведь это на арену еще не выходили ни посол Украины в Берлине Андрей Мельник, ни его начальник Дмитро Кулеба, ни сам "президент мира" Володимир Зеленьский. И, тем более, их настоящие хозяева из-за океана, которым сильная экономика Германии тоже не нужна. И убить германскую экономику руками самих немцев – одно из заветных желаний их конкурентов по другую сторону Атлантики.