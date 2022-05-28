Disney утратил права на Винни-Пуха — и про доброго мишку сняли лютый хоррор. В нем банда маньяков мстит за неверность Кристофера Робина

Точной даты выхода фильма нет, но зрители уже сильно напуганы. Фото: стоп-кадр видео

Все мы помним приключения доброго и чуть неуклюжего медвежонка Винни-Пуха если не по книгам в переводе Бориса Заходера, то как минимум по голосу Евгения Леонова из культового советского мультика Федора Хитрука.

Фото: стоп-кадр видео

Но пришло время новых героев. И вот уже британцы сами взялись переносить на большие экраны роман Алана Милна. Судя по всплывшим в сети кадрам, готовится нечто жуткое — в прямом смысле слова.

Фото: стоп-кадр видео

По закону США исключительные авторские права на Винни-Пуха и других персонажей сказки истекли 1 января 2022 года. С тех пор они перешли в общественное достояние. Теперь любой, даже Сарик Андреасян, может использовать этих героев без чьего-либо согласия, бесплатно. У Disney пока еще остаются права на Тигру — персонаж появился в произведении позже остальных.

Фото: стоп-кадр видео

И вот теперь новый фильм про медвежонка и компанию снимает британский режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд. Картина получила название Winnie The Pooh: Blood and Honey («Винни-Пух: Кровь и мед»), что говорит само за себя. Нет, это не черная комедия, это натуральный ужастик.

Фото: стоп-кадр видео

Персонажи сказки предстанут в образе жестоких убийц в масках со свиными головами, которые «впадают в безумие после того, как их друг Кристофер Робин бросает их». Кстати, не обойдется и без современных веяний повестки — мальчик Кристофер, друг Винни, теперь станет девушкой.

Фото: стоп-кадр видео

Это будет вольная интерпретация известной сказки в стиле «Техасской резни бензопилой». Роли Винни и Пятачка исполнили Крейг Дэвид Доусетт и Крис Корделл.

Фото: стоп-кадр видео

Точной даты выхода фильма в широкий прокат пока нет, но зрители уже сильно напуганы.

Фото: стоп-кадр видео

Винни-Пух в образе страшного монстра напомнил публике героя фильма «Чужой: Воскрешение» — та же желтоватая кожа и искаженные черты лица, немного напоминающие человеческие.