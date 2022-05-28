Сразу три российских телеканала сняли вокальные шоу, где вместо звезд поют цифровые аватары. В итоге проект выходит на НТВ

На сцене будут присутствовать не певцы, а их аватары. Фото: Кадр видео

Все началось еще в прошлом году, когда канал «Пятница!» отрапортовал о прорыве: в эфире скоро появится уникальный, сумасшедший и непредсказуемейший проект! Шоу, где компьютер срисует повадки и голос со звезд, но петь будут «аватары» (как в фильме Джеймса Кэмерона) — цифровые копии. Кошечки, собачки, человечки, дельфины или Терминатор. Как в компьютерной игре.

Фото: Кадр видео

Разумеется, придумали такой формат не у нас. Это должна была быть адаптация американского шоу «Альтер-эго». (FOX)

Фото: Кадр видео

— Это шоу не только про технологии, это шоу с яркой социальной направленностью, — подчеркивал тогда руководитель канала Николай Картозия. — Есть много людей с выдающимися вокальными данными, которые считают, что недостаточно хороши, чтобы выйти на сцену. "Альтер-эго" разрушает все страхи и комплексы. Если ты 60-летний фельдшер из села, но прекрасно поешь, ты можешь выйти на сцену в образе феи и показать свой музыкальный талант всей стране. В этом шоу оцениваются только вокальные способности, и мечты становятся реальностью.

Но, как это часто бывает на ТВ, витающие в воздухе идеи, будто святой дух, могут материализовываться, где захотят. Оказалось, что аналогичный проект снимает Первый канал. В телеграм-каналах даже бродит снимок из студии, в которой снимали шоу с поющими аватарами.

Фото: Кадр видео

«КП» удалось подтвердить, что на Первом такое шоу действительно планировалось к выходу, но встало на паузу.

Фото: Кадр видео

И тут на арену вышел НТВ. Канал не стал никому ничего говорить и молча снял свой «аватарный» проект. Назвали просто — «Аватар-шоу». Вести шоу назначали Вячеслава Макарова, который до этого вел «Маску». Собственно, новый проект и подается как логическое и высокотехнологичное продолжение полюбившейся народу «Маски». Только теперь звезды не будут закованы в костюмы мухоморов и змей, а облепят себя липучками и дадут отрисовать личных аватаров. Они и будут соревноваться. Вкалывают роботы, а не человек!

Фото: телеканал НТВ.

В каждом выпуске будут участвовать восемь знаменитостей. Во время выступления они будут находиться в специальной комнате, откуда получат возможность не просто озвучивать своего аватара, но и передавать ему с помощью новых технологий свои движения и даже эмоции. По аналогии с шоу «Маска» в новом проекте НТВ будет работать правило полной конфиденциальности, участники не знают имена друг друга и не пересекаются ни во время репетиций, ни во время съемок. В креслах звездного жюри – пять судей, которые пытаются угадать – кто перед ними. Участник, чье имя будет раскрыто, выбывает из проекта, и в следующем выпуске его место занимает новый герой.

Новый телепроект выйдет на канале НТВ. Фото: СОЦСЕТИ

Цифровой двойник звезды будет создан благодаря технологиям захвата движения (Motion Capture) и виртуальной реальности (Virtual Reality): это будут герои сказок, фантастические пришельцы из других галактик и другие неожиданные инкарнации реальных знаменитостей. От знаменитостей им достанутся голос, движения и эмоции, по которым жюри предстоит угадывать, кто скрывается за аватаром.