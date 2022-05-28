Муж Ларисы Гузеевой изменился до неузнаваемости

Лариса Гузеева. Фото: кадр программы «Давай поженимся». Первый канал

Лариса Гузеева вместе с мужем Игорем Бухаровым на днях вернулась из Болгарии, где у супругов есть элитные апартаменты на берегу моря. Отдых обоим пошел на пользу. Лариса Андреевна экстремально похудела, ну а ее муж-миллионер и вовсе изменился до неузнаваемости.

Игорь Бухаров сменил свой стиль. Теперь миллионер похож на хипстера. 61-летний ресторатор отпустил седую бородку и теперь носит узкие джинсы, худи и модные кроссовки.

Муж Ларисы Гузеевой выглядит как мальчик Фото: СОЦСЕТИ

Лариса Гузеева тоже не отстает от избранника. Ей явно пошел на пользу перерыв в работе. Ведущая шоу "Давай поженимся!" похвасталась своим свежим и отдохнувшим видом. "Я дома", - известила она общественность. Поклонники отметили, что их любимица резко похудела.

Напомним, Игорь Бухаров женат на Ларисе Гузеевой больше 30 лет. Счастливое замужество актрисы случилось в 1999 году, с будущим мужем она познакомилась задолго до этого. В 18 лет только что приехавшая из глубинки будущая актриса попала в одну студенческую компанию с Игорем. Он влюбился в Ларису с первого взгляда. В 40 лет актриса родила третьему мужу дочку Ольгу..

Одно время появились слухи, что супруги якобы не живут вместе. Так, когда Лариса Андреевна сильно располнела, то стала замечать, что Игорь заглядывается на ее худых подруг. Звезда тут же села на диету и стала следить за собой.