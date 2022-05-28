Доведут ли украинские беженцы Польшу до банкротства

Украинские беженцы продолжают прибывать в Польшу. Фото: REUTERS

Обещание президента Украины Зеленского дать гражданам Польши такие же права в Незалежной, как и самим украинцам, похоже, перестает вызывать у поляков чувство глубокого удовлетворения и грядущего светлого будущего. Даже "торжество справедливости" в виде возвращения, к примеру, столь вожделенного ими Львова, начинает горчить. Поскольку проблемы возникли уже в настоящем. И все потому, что Евросоюз не помог Варшаве деньгами на помощь и содержание в стране украинских беженцев, и Польша сейчас оплачивает это все своими деньгами.

Собственно говоря, Брюссель и так обещал не златые горы, а всего лишь выделение транша в 144 млн евро на эти цели. Деньги, честно говоря, мизерные. Если эти деньги поделить на количество прибывших в Польшу беженцев из Украины, то получатся жалкие 41 евро и сколько-то там евроцентов на человека. Мы уже писали, что Германии содержание беженцев вылезет не в один десяток миллиардов евро в течение года. И даже такой богатой стране это может быть не по карману. Что уж говорить о бедной, по сравнению с ФРГ Польше. Да беженцы там получают меньшее по размеру пособие, зато берут количеством понаехавших.

Но ни одного евро даже из обещанных 144 миллионов пока на счета Варшавы так и не поступило. А 3,5 миллиона украинских беженцев живут в республике уже который месяц, всем им надо кушать, где-то жить, что-то покупать на то пособие, которое им платит все та же Варшава. А "тумбочка", из которой берутся деньги, у Варшавы тоже не бездонная.

Если даже выделить на одного беженца по 500 евро (причем, в эту сумму пусть входят и пособие, и плата за аренду жилья со стороны государства, и организация питания, то один месяц содержания армии в 3,5 миллиона человек обойдется принимающей стороне в 1,75 млрд. евро. Три месяца – 5 миллиардов евро с четвертью. Год – 21 миллиард. Ах, да мы же забыли, что в отопительный сезон траты существенно возрастут. А если Евросоюз так и не выполнит свои устные обещания? Письменных, обязывающих к чему-то документов никто не подписывал. А кто прощелкал клювом в "большой и дружной" европейской семье, тот сам и виноват.

И у польских еврочиновников начинают сдавать нервы.

- С самого начала мы говорили, что помощь, которую мы предоставляем, составляет миллиарды евро, а не миллионы. Помощь Европейского союза для стран, которые помогают беженцам, также должна считаться в миллиардах так, как это было в случае Турции или Греции в 2015-2016 годах, - заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер. - Наши расходы исчисляются миллиардами, поэтому и требуются нам уже не миллионы, а миллиарды евро. Но даже предложения Еврокомиссии по этому вопросу сейчас далеко не достаточные.

С учетом того, что Брюссель зажал даже обещанную денежку, то не просто недостаточные, а еще и не реалистичные.

С другой стороны, если клянчить миллиарды, то, может, хоть миллионы, но дадут?

И польскому премьеру Матеушу Моравецкому впору не об уничтожении "Русского мира" мечтать, как он это давеча делал, а ловить в подворотне или на проспекте каждого визитера из Брюсселя и, обдавая его жарким дыханием, клянчить: "Дай миллиард! Ну дай миллиард!"