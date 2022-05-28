Виктория Боня в "голом" платье сразила наповал на закрытии Каннского кинофестиваля. Фото: ТАСС/CLEMENS BILAN

Во Франции прошло закрытие Каннского кинофестиваля. Одной из первых на красную дорожку выскочила Виктория Боня, которая давно обосновалась в Монако и является завсегдательницей Канн. На этот раз обошлось без приключений.

Виктория Боня сразила наповал внешним видом, появившись в голом платье на закрытии Каннского кинофестиваля. Воспитанница "Дома-2" пребывала в прекрасном настроении. Гордо выпятив грудь, красавица продефилировала перед камерами, посылая народу воздушные поцелуи.

Прозрачное платье, расшитое золотыми пайетками, едва скрывало пышный бюст прелестницы. А вырез до бедра позволил всем желающим рассмотреть стройные ножки Вики. Выглядела Боня просто сногсшибательно.

Стоит напомнить, что за неделю до закрытия Каннского кинофестиваля блогерша попала в неприятную ситуацию. Ее изгнали с красной дорожки. Опозоренная красавица рассказала, что стало причиной.

Дело в том, что воспитанница "Дома-2" рвалась появиться на публике с нарисованными усами и широко раздвинутыми ногами. Однако ее планы разрушили чопорные охранники.

"Меня выгнали с красной дорожки кинофестиваля, что не происходило со мной еще ни разу в жизни. Да, видимо нужно много мужества, чтобы выйти с таким сообщением на публику", - не скрывала своей досады Вика. При этом она не пояснила, зачем появилась на людях с усами в образе пирата Джека Воробья.