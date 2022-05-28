Запад не понимает, что еще можно сделать с Россией, чтобы она сдалась

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль по фамилии Макрон позвонили сегодня Путину. Разговор, судя по сообщениям, прошел в режиме трехсторонней телефонной конференции, и проговорили ее участники полтора часа.

Это вам не здрасти – досвиданья. Это очень долго. Поговорите по телефону всего лишь 10-15 минут, чтобы понять, насколько это долго. Но сообщения о темах, которые были затронуты, отличаются лаконичностью. Путин сообщил, что Москва готова к переговорам, предупредил об опасности накачивания Украины западными вооружениями и "аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций". Кроме того, как следует из официальных сообщений, президент России обозначил своим западным партнерам по переговорам пути выхода из кризисной с продовольственной безопасностью ситуации.

Совсем иные сообщения пришли из Берлина и Парижа. Шольц и Макрон "возобновили своё требование о прекращении огня" и попросили освободить сдавшихся на "Азовстали" нацистов из батальона "Азов", которых назвали военнопленными.

Вот совершенно непонятно, с чего они взяли, что "азовцы" в плену. Наверное, не слышали президента Зеленского, который заявил, что это была не сдача в плен, а эвакуация, которую проводили и которой руководили украинская разведка и командование ВСУ. Пусть к Зеленскому и обращаются тогда, что он вернул "эвакуированных". Многим из которым в реальности предстоит трибунал. Причем, формально не в России, а в ЛДНР.

Но звонят не Зеленскому, а Путину.

И это симптом. У президента России сейчас день не проходит, наверное, чтобы ему не позвонил кто-то с Запада. Поугрожать, потребовать, предложить, попросить. Позавчера звонил премьер-министр Италии Драги. Вчера австрийский канцлер Нехаммер. Тот самый, что в начале апреля был преисполнен индюшачьей гордости и напыщенности по поводу привезенного им в Москву грозного (якобы) ультиматума. Мол, если Россия… Они все как-то совершенно уперлись в это если. Тот же Зеленский сегодня снова заявил: "Если мы вернемся к границам по состоянию на 24 февраля, Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров". Вовочка Зеленский, два вопроса. Первый - а если не вернетесь? И второй - а кто туда вас вернет? А Путин всем им в ответ говорит "когда". Когда Украина будет денацифирована. Когда будут сняты санкции Запала с России. По поводу спецоперации на Украине он никогда ни разу не сказал слово "если". Он просто и коротко заявил, что "специальная операция будет доведена до конца".

В общем, позавчера звонид Драги, вчера - Нехаммер, сегодня – главный европейский дуэт. Франко-германский. С двух сторон пытались надуть в уши своей чуши. И опять не получилось. Давеча из Финляндии звонили, чтобы сообщить, что решили вступит в НАТО. И очень изумились, что Путин говорил с ними спокойно и ровно, ни повысив голос ни на йоту. Глупыши, они не поняли, что хуже ровного голоса Путина может быть только его молчание.

Нет, наверное, на планете сейчас ни одного лидера государства, которому звонят так часто, при этом одновременно называя Россию и ее лидера изолированными от мирового сообщества. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас даже обратилась с призывом к главам западных государств перестать звонить российскому президенту Владимиру Путину. Но призыв не подействовал. Они уже просто не могут не звонить. У них тремор и "нервяк".

По тому, что они так часто звонят, грозятся, предлагают, обещают, просят, понятно, в каком тупике они оказались, насколько "шалят" их нервы. Коллективный Запад попытался выступить единым фронтом против России, но фронт не выдержал и нескольких месяцев и начал ломаться. Нет, я не из числа упертых турбо-патриотов, и впереди еще много тяжкого, может быть, даже очень тяжкого, но ситуация переламывается. Коллективный Запад, выступающий в роли "клиента", еще не "созрел", но уже "поплыл". Возможно, процесс "созревания", который уже начался, будет достаточно долгим, но раз начавшись, он идет к неминуемому финалу. Отзабеременеть назад уже не получится. Понесла, так понесла.

И над всей этой суетой спокойно возвышается Путин. Он, да, наверное, только Бог, знают, какой ценой дается ему это спокойствие. Но оно есть. Как и время, которое работает не на них. Они звонят, спешат, торопятся, у них подгорает, потому что это они завели ситуацию в тупик, а сейчас не знают, как из него выйти. И его спокойствие ставит их еще в один тупик.

А у нас этого времени – вагон и маленькая тележка. И куча возможностей, вытекающих из превращения убогой России в самодостаточную для обеспечения жизни народа страну. И это, наверное, главное, что дает Путину такое феноменальное спокойствие и возможность говорить с этими "партнерами" ровно.