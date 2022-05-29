Военная спецоперация на Украине 29 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 мая 2022 года.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенное Королевство находится в контакте с международными партнерами по вопросу возобновления поставок зерна с Украины. Также ранее Борис Джонсон предложил Зеленскому создать новый международный альянс против России.

Основными бенефициарами подписанного недавно президентом США Джо Байденом билля о предоставлении Украине помощи в размере 40 млрд долларов станут крупнейшие американские оружейные корпорации, сообщает журнал Jacobin.

Правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки вооружения на Украину за последние девять недель, сообщает издание Welt am Sonntag. Речь идет о так называемом легком вооружении, "сколько-нибудь существенных" поставок которого с конца марта 2022 года не производилось, уточнило издание.

Президент США Джо Байден сообщил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые завозятся на американский рынок. Эта мера применяется к поставкам из Украины и многих других государств в соответствии с указом, который в 2018 году подписал тогдашний глава страны Дональд Трамп.