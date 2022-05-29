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Политика29 мая 2022 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 мая 2022 года: Порошенко дважды попытался покинуть страну, а в Германии проговорились о негласной договоренности не снабжать Украину БМП и танками

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 мая 2022 года
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Порошенко дважды пытался выехать из Украины, но это ему не удалось.

Порошенко дважды пытался выехать из Украины, но это ему не удалось.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАСТОЙЧИВОСТЬ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Дважды в течение последних суток экс-президент Украины Петр Порошенко попытался покинуть территорию своей страны. Первая попытка была предпринята в пятницу вечером. Порошенко заявился на погранпереход "Рава-Русская" в сопровождении пяти охранников. По документам выходило, что он следует на Парламентскую Ассамблею НАТО в Вильнюс, но на пограничников такая "высокая" цель выезда не подействовала. После нескольких часов стояния на границе Порошенко завернули назад, сообщив, что куар-код на его выездных документах не прочитывается, и документ может быть подделкой или уже не действующим.

В субботу Порошенко предпринял вторую попытку, уже при свете дня. Но и она закончилась неудачей. Похоже, что погранслужба Украины получила из самых высоких кабинетов инструкцию не выпускать фигуранта уголовного дела по нескольким особо тяжким статьям УК Украины, среди которых есть и "измена Родине". Похоже, Зеленский держит Порошенко в рукаве, как один из немногих козырей, способных поднять популярность и авторитет действующего президента.

ТАНКИ ЕСТЬ, НО ТАНКОВ НЕТ

Ситуация с поставками новых тяжелых вооружений с Запада становится все более противоречивой. С одной стороны, США вроде как согласились поставить тяжелые комплексы РСЗО собственного производства, но сроки таких поставок еще не обозначены. С другой, боеприпасы к этим комплексам очень дорогостоящие, и ничто не мешает США "облегчить" комплектацию самих установок, как они это сделали с уже поставленными гаубицами, демонтировав электронную начинку, что превратило высокоточное оружие производства США в обычные и очень капризные артиллерийские орудия. Во всяком случае, Вашингтон надеется, что эти вооружения не будут использоваться Киевом для нанесения ударов по территории России, и, скорее всего, постарается какими-то способами гарантировать такое неиспользование РСЗО.

Еще более интересная ситуация складывается с поставками тяжелого вооружения из Германии. Высокопоставленные функционеры неоднократно заявляли, что у Бундесвера просто нет таких вооружений в должном количестве, и их не хватает самой ФРГ, но сегодня прозвучали два взаимоисключающих заявления. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не может выполнить все запросы Украины по оружию. Дескать, как раньше говорили, на весь Бундесвер сейчас всего лишь 50 новых танков "Леопард-2". А статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер проговорилась, что Германия не торопится с поставками оружия Украине, так как страны Запада решили не поставлять на Украину БМП и танки.

Нет, вы все же проясните, танки все-таки есть, или танков нет. А то нашему Генштабу это может быть очень интересно.

У ЕС НЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

Надежды Зеленского вступить Украине в Евросоюз ни на чем не обоснованы. И закончатся закономерным крахом. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал как можно быстрее принять Украину в Евросоюз по "новой специальной схеме", но такой процедуры попросту нет, заявило влиятельное издание The American Conservative.

- Специального порядка приема в Евросоюз не существует. Следует заметить, что Киев и так за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие государства, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция потратили примерно три года, - сообщили авторы публикации. Кроме этого, в статье отметили, что ЕС – это не благотворительная организация, а его расширение - это не гуманитарная акция.

Аналогично высказалась и недавно побывавшая в Киеве в гостях у Зеленского премьер Финляндии Санна Марин, которая сочла невозможным делать для Киева исключения по критериям соответствия при приеме новых членов.

- Я не вижу, как мы могли бы сделать исключение - в том смысле, что страна должна отвечать определенным критериям. Я открыта для того, чтобы предоставить Украине статус кандидата… Но то, что страна его получила, не значит, что она уже завтра станет членом ЕС. Для достижения членства нужно проделать немалую работу, - объяснила Марин свою позицию. Напомним, что несколькими днями ранее такую же позицию озвучил и премьер Нидерландов. А ряд европейских политиков предложили создать некую иную Европейскую организацию, в которую можно было бы без бюрократических процедур принять Украину. В ответ Зеленский заявил, что Киев не интересуют никакие эрзац-заменители Евросоюза.

Опрометчивое высказывание, конечно, если учесть, что Украина терпит эрзац-президентов уже в течение нескольких лет.

ПРЕПАРАТ "М" ОТ ЛЮДМИЛЫ ДЕНИСОВОЙ

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины, патентованная русофобка Людмила Денисова, которая не устает днем и ночью распространять человеконенавистнические фейки, отметилась новым опусом, сочиненным ее сумеречным сознанием.

По ее словам, украинским военным в российском плену вводится некий препарат "М", который отшибает у них память и способность запоминать, после чего их заставляют просить прощения у россиян, причем, в стихах, а затем учить наизусть и исполнять гимн России и историю российских герба и гимна. Зачем следователям, проводящим допросы, потерявшие память придурки, украинская омбудсмен не рассказала.

Подумала бы для начала, что после утраты способности запоминать выучить наизусть что-то невозможно. Или она сама настолько потеряла разум, что даже простую цепочки причинно-следственной связей выстроить не в состоянии?

Или хотя бы вспомнила Арестовича, заявившего, что "правильно сдаться в плен – это высокий профессионализм".

ОЦЕНЕНЫ МАСШТАБЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В МАРИУПОЛЕ И ДНР

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в ДНР нужно восстановить 230 км дорог и пять мостов. И уже в ближайшее время в республику будут отправлены порядка 1,5 тысячи строителей и 500 единиц техники.

А глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе будет восстановлено свыше 1300 жилых домов, а также 152 образовательных и спортивных учреждения. По его словам, помощь в строительстве будет оказывать Российская Федерация, и решение об этом уже принято.

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- В освобожденном Красном Лимане с понедельника планируют начать раздачу гуманитарной помощи местным жителям.

- В пятницу украинские Телеграм-каналы отмечали, что соль стала стоить в супермаркетах дороже сахара, во многих торговых точках просто исчезла, а в некоторых городах развернулась бартерная торговля солью в обмен на бензин и солярку. Но в субботу ситуация "исправилась" – соль не подешевела, но сахар подорожал и снова стал стоить дороже соли.

- Руководитель госинспекции ядерного регулирования Украины Олег Корнилов опроверг информацию МАГАТЭ о наличии на Запорожской АЭС запасов плутония и обогащенного урана, пригодных для производства ядерного оружия. Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о хранении на Запорожской АЭС 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана

- Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре из-за его совместного фото с президентом России Владимиром Путиным. Завидовать нехорошо, Володя.

- Власти Славянска призвали местных жителей как можно быстрее эвакуироваться из города.

- В Николаеве на придорожных билбордах разместили призывы к российской армии: "Русский солдат! Хочешь жить? Сдавайся". И подписали – "николаевцы". Теперь, чтобы прочитать призыв, частям российской армии придется занять этот областной центр или хотя бы войти в город.

- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал ещё больше, продавая её другим покупателям на мировом рынке. А Украину они тоже готовы полностью уничтожить, лишь бы она не досталась Путину?

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