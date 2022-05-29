Последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 мая 2022 года: Порошенко дважды попытался покинуть страну, а в Германии проговорились о негласной договоренности не снабжать Украину БМП и танками

Порошенко дважды пытался выехать из Украины, но это ему не удалось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАСТОЙЧИВОСТЬ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Дважды в течение последних суток экс-президент Украины Петр Порошенко попытался покинуть территорию своей страны. Первая попытка была предпринята в пятницу вечером. Порошенко заявился на погранпереход "Рава-Русская" в сопровождении пяти охранников. По документам выходило, что он следует на Парламентскую Ассамблею НАТО в Вильнюс, но на пограничников такая "высокая" цель выезда не подействовала. После нескольких часов стояния на границе Порошенко завернули назад, сообщив, что куар-код на его выездных документах не прочитывается, и документ может быть подделкой или уже не действующим.

В субботу Порошенко предпринял вторую попытку, уже при свете дня. Но и она закончилась неудачей. Похоже, что погранслужба Украины получила из самых высоких кабинетов инструкцию не выпускать фигуранта уголовного дела по нескольким особо тяжким статьям УК Украины, среди которых есть и "измена Родине". Похоже, Зеленский держит Порошенко в рукаве, как один из немногих козырей, способных поднять популярность и авторитет действующего президента.

ТАНКИ ЕСТЬ, НО ТАНКОВ НЕТ

Ситуация с поставками новых тяжелых вооружений с Запада становится все более противоречивой. С одной стороны, США вроде как согласились поставить тяжелые комплексы РСЗО собственного производства, но сроки таких поставок еще не обозначены. С другой, боеприпасы к этим комплексам очень дорогостоящие, и ничто не мешает США "облегчить" комплектацию самих установок, как они это сделали с уже поставленными гаубицами, демонтировав электронную начинку, что превратило высокоточное оружие производства США в обычные и очень капризные артиллерийские орудия. Во всяком случае, Вашингтон надеется, что эти вооружения не будут использоваться Киевом для нанесения ударов по территории России, и, скорее всего, постарается какими-то способами гарантировать такое неиспользование РСЗО.

Еще более интересная ситуация складывается с поставками тяжелого вооружения из Германии. Высокопоставленные функционеры неоднократно заявляли, что у Бундесвера просто нет таких вооружений в должном количестве, и их не хватает самой ФРГ, но сегодня прозвучали два взаимоисключающих заявления. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не может выполнить все запросы Украины по оружию. Дескать, как раньше говорили, на весь Бундесвер сейчас всего лишь 50 новых танков "Леопард-2". А статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер проговорилась, что Германия не торопится с поставками оружия Украине, так как страны Запада решили не поставлять на Украину БМП и танки.

Нет, вы все же проясните, танки все-таки есть, или танков нет. А то нашему Генштабу это может быть очень интересно.

У ЕС НЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

Надежды Зеленского вступить Украине в Евросоюз ни на чем не обоснованы. И закончатся закономерным крахом. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал как можно быстрее принять Украину в Евросоюз по "новой специальной схеме", но такой процедуры попросту нет, заявило влиятельное издание The American Conservative.

- Специального порядка приема в Евросоюз не существует. Следует заметить, что Киев и так за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие государства, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция потратили примерно три года, - сообщили авторы публикации. Кроме этого, в статье отметили, что ЕС – это не благотворительная организация, а его расширение - это не гуманитарная акция.

Аналогично высказалась и недавно побывавшая в Киеве в гостях у Зеленского премьер Финляндии Санна Марин, которая сочла невозможным делать для Киева исключения по критериям соответствия при приеме новых членов.

- Я не вижу, как мы могли бы сделать исключение - в том смысле, что страна должна отвечать определенным критериям. Я открыта для того, чтобы предоставить Украине статус кандидата… Но то, что страна его получила, не значит, что она уже завтра станет членом ЕС. Для достижения членства нужно проделать немалую работу, - объяснила Марин свою позицию. Напомним, что несколькими днями ранее такую же позицию озвучил и премьер Нидерландов. А ряд европейских политиков предложили создать некую иную Европейскую организацию, в которую можно было бы без бюрократических процедур принять Украину. В ответ Зеленский заявил, что Киев не интересуют никакие эрзац-заменители Евросоюза.

Опрометчивое высказывание, конечно, если учесть, что Украина терпит эрзац-президентов уже в течение нескольких лет.

ПРЕПАРАТ "М" ОТ ЛЮДМИЛЫ ДЕНИСОВОЙ

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины, патентованная русофобка Людмила Денисова, которая не устает днем и ночью распространять человеконенавистнические фейки, отметилась новым опусом, сочиненным ее сумеречным сознанием.

По ее словам, украинским военным в российском плену вводится некий препарат "М", который отшибает у них память и способность запоминать, после чего их заставляют просить прощения у россиян, причем, в стихах, а затем учить наизусть и исполнять гимн России и историю российских герба и гимна. Зачем следователям, проводящим допросы, потерявшие память придурки, украинская омбудсмен не рассказала.

Подумала бы для начала, что после утраты способности запоминать выучить наизусть что-то невозможно. Или она сама настолько потеряла разум, что даже простую цепочки причинно-следственной связей выстроить не в состоянии?

Или хотя бы вспомнила Арестовича, заявившего, что "правильно сдаться в плен – это высокий профессионализм".

ОЦЕНЕНЫ МАСШТАБЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В МАРИУПОЛЕ И ДНР

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в ДНР нужно восстановить 230 км дорог и пять мостов. И уже в ближайшее время в республику будут отправлены порядка 1,5 тысячи строителей и 500 единиц техники.

А глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе будет восстановлено свыше 1300 жилых домов, а также 152 образовательных и спортивных учреждения. По его словам, помощь в строительстве будет оказывать Российская Федерация, и решение об этом уже принято.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- В освобожденном Красном Лимане с понедельника планируют начать раздачу гуманитарной помощи местным жителям.

- В пятницу украинские Телеграм-каналы отмечали, что соль стала стоить в супермаркетах дороже сахара, во многих торговых точках просто исчезла, а в некоторых городах развернулась бартерная торговля солью в обмен на бензин и солярку. Но в субботу ситуация "исправилась" – соль не подешевела, но сахар подорожал и снова стал стоить дороже соли.

- Руководитель госинспекции ядерного регулирования Украины Олег Корнилов опроверг информацию МАГАТЭ о наличии на Запорожской АЭС запасов плутония и обогащенного урана, пригодных для производства ядерного оружия. Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о хранении на Запорожской АЭС 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана

- Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре из-за его совместного фото с президентом России Владимиром Путиным. Завидовать нехорошо, Володя.

- Власти Славянска призвали местных жителей как можно быстрее эвакуироваться из города.

- В Николаеве на придорожных билбордах разместили призывы к российской армии: "Русский солдат! Хочешь жить? Сдавайся". И подписали – "николаевцы". Теперь, чтобы прочитать призыв, частям российской армии придется занять этот областной центр или хотя бы войти в город.

- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал ещё больше, продавая её другим покупателям на мировом рынке. А Украину они тоже готовы полностью уничтожить, лишь бы она не досталась Путину?