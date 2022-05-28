Герои спецоперации «Z»: сержант Сынков вынес из горящего дома трех детей, их маму и бабушку.

«Комсомолка» продолжает знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Они проявили свой профессиональный опыт и настоящий мужской характер, чтобы привести свои подразделения к успеху в бою. На их подвигах уже сегодня воспитываются школьники, будущие кадеты и суворовцы. В рамках форума в «Юнармия ZА», после того, как министр обороны Сергей Шойгу поздравил Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармию» с шестилетием со дня образования, начальник главного штаба всероссийского движения Никита Нагорный торжественно посвятил в члены движения восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко, который приветствует колонны военной техники и участников специальной военной операции.

Фото: Минобороны РФ

«Я хочу, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я делаю их счастливыми», - объяснил свой поступок более 1000 участникам форума мальчик-волонтер.

Фото: Минобороны РФ

Юнармейцу также выразили благодарность от признанных Донецкой и Луганской народных республик за его невероятно важную и ответственную волонтерскую работу.

Фото: Минобороны РФ

Напомним, родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. Каждый день он по несколько раз выбегает из дома, чтобы приветствовать военных. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран. Короткое видео с Лешиным поздравлением военных на 9 Мая за сутки посмотрели больше миллиона человек.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

ОДНИМ ЗАЛПОМ УНИЧТОЖИЛ 20 НАЦИОНАЛИСТОВ

Лейтенант Андрей Багров

Лейтенант Андрей Багров. Фото: Минобороны РФ

«Лейтенант Андрей Багров с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. В ходе наступления благодаря профессиональным навыкам лейтенанта Багрова, своевременным и точным его расчетам по целям, а также умелой организации работы подчиненного личного состава было поражено 3 боевые машины РСЗО «Град» и 12 националистов, входящих в расчет боевых машин.

После смены огневых позиций личным составом реактивной артиллерийской батареи под руководством лейтенанта Багрова был уничтожен опорный пункт противника, в том числе около 20 националистов.

Грамотными действиями лейтенанта Багрова было обеспечено быстрое продвижение российских батальонно-тактических групп в вглубь обороны противника».

УНИЧТОЖИЛ ДВУХ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Денис Абрамов

Ефрейтор Денис Абрамов. Фото: Минобороны РФ

«Механик-водитель, ефрейтор Денис Абрамов выполнял задачи по охране и обороне полевого парка боевых машин дивизиона. Ночью во время патрулирования в ходе обхода границ парка боевых машин ефрейтор Денис обнаружил двух украинских диверсантов, приближающихся к парку. Оперативно оценив обстановку, ефрейтор Абрамов незамедлительно вступил в бой, в ходе которого уничтожил одного диверсанта и задержал второго.

В ходе осмотра Денис обнаружил у задержанного националиста взрывчатку, с помощью которой он хотел подорвать боевые машины дивизиона. При допросе задержанный диверсант выдал информацию о местах расположения военной техники националистов. В результате смелых и решительных действий ефрейтора Абрамова полевой парк боевых машин удалось защитить от диверсионных действий националистов».

ВЫНЕС ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА ТРЕХ ДЕТЕЙ

Сержант Иван Сынков

Сержант Иван Сынков. Фото: Минобороны РФ

«С начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик сержант Иван Сынков неоднократно совершал марши, в ходе которых осуществлял доставку боеприпасов, продовольствия, медицинского имущества на линию соприкосновения, а также эвакуацию раненных.

Выполняя доставку раненых в один из полевых госпиталей, Иван обнаружил группу вооруженных националистов. Сержант Иван Сынков вместе со старшим машины приняли решение вступить в бой с боевиками. В ходе скоротечного боестолкновения плотным огнем российских десантников группа националистов была уничтожена, что позволило доставить раненых военнослужащих в полевой госпиталь без потерь.

Спустя несколько дней, в ходе освобождения одного из населенных пунктов от националистов противник, применяя артиллерию в условиях городской застройки, поразил жилой дом с мирными жителями.

В результате прямого попадания снаряда в дом произошло возгорание. Сержант Сынков, не раздумывая, проявив мужество, вынес из горящего дома трех детей и двух женщин и оказал им первую медицинскую помощь».

ОБЕЗВРЕДИЛИ МИНУ-ЛОВУШКУ

В ходе специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили в жилом доме боевые выстрелы к РПГ-7В, которые должны были сработать при открытии межкомнатной двери. Росгвардейцы провели разминирование и осмотрели другие помещения, где обнаружили большое количество боеприпасов различного типа. Спецназовцы обезвредили боеприпасы и передали инженерным подразделениям Росгвардии для последующего уничтожения. Кстати, в свободное от службы время росгвардейцы за неделю отремонтировали в 20 домовладениях внутренние помещения, заборы, кровли крыш, помогли местным жителям вскопать огороды и заготовить дрова. Медики ведомства ежедневно оказывают квалифицированную медицинскую помощь гражданам ЛНР, а военнослужащие Росгвардии раздают людям медикаменты и наборы продуктов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заместитель Председателя Госдумы Петр Толстой и статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихе, где вручили государственные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции на Украине.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции медалью «За отвагу» награждены капитан Залум К., капитан полиции Алик Б., лейтенант полиции Михаил С., сержант Азамат Т., младший сержант Максим С., рядовой Расул О., а медалью Суворова сержант Александр П.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поблагодарил росгвардейцев за отвагу, пожелал им скорейшего выздоровления и вручил им благодарности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и подарки.