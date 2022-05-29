«Что-то страшное и обшарпанное»: Звереву после скандала сделали ремонт

Зверев пожаловался на проблемы с коммунальщиками своим подругам -диджею Кате Гусевой и продюсеру Юле Корелиной. Фото: Алина ЧЕРНОВА

Поющий стилист Сергей Зверев пожаловался «акулам пера», дескать, его допекают, то коммунальщики, то шумная соседка.

Звезда в шоке и думает о переезде в какую-нибудь тихую гавань.

Мол, прежде в холле его подъезда на Тверской-Ямской было уютно, там стояла мебель, висело зеркало и бра, а потом руководитель коммунальной службы все куда-то вывезла.

- Сейчас наша парадная напоминает либо дешевое общежитие, либо колонию - что-то страшное, обшарпанное, жуткое, - возмущался Сергей. Пресса это негодование растиражировала и коммунальщики засуетились.

- После моего интервью в подъезде внезапно начался ремонт, - сообщил kp.ru Зверев во время презентации диска ремиксов на песню Кати Гусевой «Папик», который вышел при поддержке продюсера Юлии Корелиной. – Строители наконец-таки замазали и дырку в стене, которая меня раздражала, и все красиво покрасили. И так, видимо, испугались из-за моей критики, что потом и ко мне стали стучаться – мол, не надо ли в моей квартире что-то подлатать, ремонт сделать.

Зверев говорит, что даже не надеялся на такой исход.

«Нам этот ремонт даже не светил!» - считает он.

Однако вслед за ремонтом стилисту добавила беспокойства соседка.

- У нее есть такая швабра, очень старая. Таких в мире осталось-то штук пять, и они очень скрипят. И этот скрип длится часа полтора. Она все убирает этой шваброй, моет-моет, потом протирает насухо, а затем снова громко двигает мебель назад. И этот страшный звук я слышу в девять утра, — пожаловался Зверев.

- Причём, сегодня она скрипела шваброй пуще прежнего. Я не могу выспаться нормально.

Одно дело, когда соседские дети шумят, другое дело, когда взрослый человек изводит своим грохотом весь подъезд… - вздыхает стилист.-Когда совести нет, то тут ничего не сделаешь. Раньше я мог в этой квартире и стихи писать, и высыпаться нормально, а теперь меня лишили комфорта.

Стилист уже всерьёз думает о покупке нового жилья. Мол, нет сил бороться, то с коммунальщиками, то с шумными соседями.

Напомним: единственный сын артиста Сергей Зверев-младший, устав от гламура, несколько лет назад ушёл из дома. Сейчас звёздный наследник живет в Коломне, работает системным администратором в государственной структуре. Два года назад отец выписал сына из своей квартиры на Тверской.

Как рассказывает адвокат сына Зверева Майя Сандлер, стилист отказывается от любых контактов с сыном, не берет трубку, не отвечает на сообщения.

- Он очень враждебно к Сереже настроен, - говорит Майя Сандлер. - Сережа женат во второй раз, счастлив в браке. Он не угодил отцу своим выбором. Зверев хотел видеть рядом с сыном девушку из своего социального круга.