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Звезды28 мая 2022 22:23

Итоги Каннского фестиваля-2022: торжество Южной Кореи, Ирана и скандинавов

Во Франции вручили награды престижной кинопремии
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Главную награду «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Треугольник печали» режиссера Рубена Эстлунда

Главную награду «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Треугольник печали» режиссера Рубена Эстлунда

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на 29 мая завершился 75 Каннский международный кинофестиваль. Жюри отбирало самые яркие картины, среди которых была и работа российского режиссера. В основном конкурсе значился фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

Это третий фильм Серебренникова, который отобран в основную программу. В 2018 году на приз претендовала картина режиссера «Лето» о Викторе Цое (специальная премия за лучший саундтрек), а в 2021 году — драма «Петровы в гриппе». В 2016 году фильм Серебренникова «Ученик» был участником программы «Особый взгляд» Канн.

Забрать приз в этот раз у Серебренникова не вышло.

Вот, кто был награжден в Каннах.

Главную награду «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Треугольник печали» режиссера Рубена Эстлунда с Вуди Харрельсоном в главной роли.

Гран-при достался двум картинам: «Близко» Лукаса Донта и «Звезды в полдень» Клер Дени.

Гран-при достался двум картинам: «Близко» Лукаса Донта и «Звезды в полдень» Клер Дени.

Гран-при достался двум картинам: «Близко» Лукаса Донта и «Звезды в полдень» Клер Дени.

Лучшим режиссером признали Пака Чхан-ука из Южной Кореи за картину «Решение уйти».

Приз «Золотая камера» получили Райли Кио и Джина Гаммелл за операторскую работу в картине «Боевой пони».

Приз «Золотая камера» получили Райли Кио и Джина Гаммелл за операторскую работу в картине «Боевой пони».

Приз «Золотая камера» получили Райли Кио и Джина Гаммелл за операторскую работу в картине «Боевой пони».

Фото: кадр из фильма

Лучшую женскую роль, как признало жюри, выдала иранская актриса Захра Амир Эбрахими в картине «Священный паук».

Лучшую женскую роль, как признало жюри, выдала иранская актриса Захра Амир Эбрахими в картине «Священный паук».

Лучшую женскую роль, как признало жюри, выдала иранская актриса Захра Амир Эбрахими в картине «Священный паук».

Фото: кадр из фильма

Лучшая мужская роль — еще один представитель Южной Кореи Сон Кан-хо за фильм «Посредник».

Лучший сценарий — шведский клипмейкер Тарик Салех за фильм «Парень с небес».

Почетный приз жюри получили две картины: «Иа» Ежи Сколимовского и «Восемь гор» Шарлотты Вандермерш и Феликса ван Гронингена.

Специальный приз — братья Люк и Жан-Пьер Дарденн, «Тори и Локита». Приз установлен специально в честь 75-й годовщины знаменитого фестиваля в мире кино. Впервые конкурс проходил на Лазурном берегу в 1946 году.

Призы Международной федерации кинопрессы FIPRESCI получили «Братья Лейлы» Саида Рустаи (Основной конкурс) и «Синий кафтан» Марьям Тузани (Особый взгляд).

КультураКультура: кино