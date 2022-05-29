Итоги Каннского фестиваля-2022: торжество Южной Кореи, Ирана и скандинавов

Главную награду «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Треугольник печали» режиссера Рубена Эстлунда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на 29 мая завершился 75 Каннский международный кинофестиваль. Жюри отбирало самые яркие картины, среди которых была и работа российского режиссера. В основном конкурсе значился фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

Это третий фильм Серебренникова, который отобран в основную программу. В 2018 году на приз претендовала картина режиссера «Лето» о Викторе Цое (специальная премия за лучший саундтрек), а в 2021 году — драма «Петровы в гриппе». В 2016 году фильм Серебренникова «Ученик» был участником программы «Особый взгляд» Канн.

Забрать приз в этот раз у Серебренникова не вышло.

Вот, кто был награжден в Каннах.

Главную награду «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Треугольник печали» режиссера Рубена Эстлунда с Вуди Харрельсоном в главной роли.

Гран-при достался двум картинам: «Близко» Лукаса Донта и «Звезды в полдень» Клер Дени.

Гран-при достался двум картинам: «Близко» Лукаса Донта и «Звезды в полдень» Клер Дени.

Лучшим режиссером признали Пака Чхан-ука из Южной Кореи за картину «Решение уйти».

Приз «Золотая камера» получили Райли Кио и Джина Гаммелл за операторскую работу в картине «Боевой пони».

Приз «Золотая камера» получили Райли Кио и Джина Гаммелл за операторскую работу в картине «Боевой пони». Фото: кадр из фильма

Лучшую женскую роль, как признало жюри, выдала иранская актриса Захра Амир Эбрахими в картине «Священный паук».

Лучшую женскую роль, как признало жюри, выдала иранская актриса Захра Амир Эбрахими в картине «Священный паук». Фото: кадр из фильма

Лучшая мужская роль — еще один представитель Южной Кореи Сон Кан-хо за фильм «Посредник».

Лучший сценарий — шведский клипмейкер Тарик Салех за фильм «Парень с небес».

Почетный приз жюри получили две картины: «Иа» Ежи Сколимовского и «Восемь гор» Шарлотты Вандермерш и Феликса ван Гронингена.

Специальный приз — братья Люк и Жан-Пьер Дарденн, «Тори и Локита». Приз установлен специально в честь 75-й годовщины знаменитого фестиваля в мире кино. Впервые конкурс проходил на Лазурном берегу в 1946 году.

Призы Международной федерации кинопрессы FIPRESCI получили «Братья Лейлы» Саида Рустаи (Основной конкурс) и «Синий кафтан» Марьям Тузани (Особый взгляд).