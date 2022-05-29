Потерявшая ребенка Бритни Спирс опубликовала голое фото

Бритни Спирс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс две недели назад потеряла ребенка: у 40-летней звезды случился выкидыш. Каждая женщина переживает боль потери по-разному. Бритни решила доказать, что она не сломлена и по-прежнему хочет быть любимой и счастливой. Певица опубликовала в соцсетях снимок, на котором она предстает абсолютно без одежды.

На фото артистка стоит в ванной комнате, украшенной тропическими растениями. Бритни придерживает обнаженную грудь руками, интимное место она закрыла эмодзи в форме сердца.

Поклонники встревожены психическим состоянием певицы. Они считают, что Бритни переживает депрессию, она подавлена и хочет привлечь внимание к своему состоянию. Подписчики умоляют артистку перестать публиковать обнаженные снимки и говорят, что любят ее и без этих крайностей.

Бритни Спирс снова опубликовала голый снимок. Фото: соцсети.

«Перестань унижать себя, ты такой прекрасный человек и красивая женщина. Ты мать, веди себя нормально. Делайте сексуальные фото в одежде, тебе не нужно наше одобрение. Ты и так богиня», - написала певице одна из подписчиц.

Поклонники просят Бритни быть сдержаннее, ведь у нее растут двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Джейдену уже 15 лет, Шону – 16. В апреле Спирс поделилась с поклонниками радостной новостью: поп-звезда сообщила в соцсетях, что ждет третьего ребенка от своего бойфренда, 28-летнего Сэма Асгари.

Бритни долгое время мечтала снова стать мамой, но не могла из-за запрета отца. Джейми Спирс на протяжении 13 лет контролировал личную жизнь и финансы дочери. В прошлом году певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Поп-дива говорила, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - рассказала суду Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

В ноябре 2021 года суд окончательно избавил ее от опеки отца. На радостях Бритни объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Сейчас певица готовится к свадьбе. Подвенечный наряд ей шьет знаменитый дизайнер Донателла Версаче. По слухам, юристы певицы готовят жесткий брачный контракт, чтобы защитить Бритни и ее состояние в случае развода. Певица и ее жених уже назначили дату свадьбы.