Копия Веры Глаголевой: Жена Овечкина Анастасия Шубская показала подросших сыновей

Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото: соцсети.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская – счастливые родители двоих малышей. Младшему сыну хоккеиста и дочери актрисы Веры Глаголевой на днях исполнилось два года. По этому поводу Анастасия поделилась в соцсетях снимками, сделанными во время праздника. На фото Овечкин и Шубская позируют в домашнем интерьере вместе с подросшими наследниками. Фото получилось теплым и очень милым.

- Наше праздничное утро. С днём рождения, наш любимый сыночек! Будь счастлив! - подписала Шубская фотографию.

Поклонники тут же принялись спорить в комментариях, на кого похожи сыновья звездной пары. По мнению многих подписчиков, мальчики напоминают бабушку Веру Глаголеву. Впрочем, среди фолловеров немало и тех, кто уверен, что сыновья пошли в отца Александра Овечкина.

Младшему сыну хоккеиста и дочери актрисы Веры Глаголевой на днях исполнилось два года. Фото: соцсети.

Вера Глаголева ушла из жизни в августе 2017 года после продолжительной болезни – актриса сгорела от рака. Глаголева скрывала от всех свой недуг, о нем знали только самые близкие люди. Поэтому для всех остальных ее смерть стала полной неожиданностью. За месяц до кончины Вера Глаголева успела устроить пышную свадьбу своей младшей дочери Насти и Александра Овечкина. Последние дни актриса провела в клинике в Баден-Бадене, где рядом с ней до последних минут был рядом муж – бизнесмен Кирилл Шубский.

Младшая наследница актрисы закончила ВГИК, но по профессии никогда не работала. Анастасия унаследовала от мамы свою красоту, хотя внешне она очень похожа на обоих родителей – и на Веру Глаголеву, и на отца Кирилла Шубского. Анастасия всегда отличалась идеальной фигурой и безупречной внешностью фотомодели. Став дважды мамой, она тщательно следит за собой, придерживаясь правильного питания, и ходит в спортивный зал.

Анастасия Шубская и звезда НХЛ Александр Овечкин обожают своих сыновей - Сергея и Илью. Поскольку Александр играет в американском хоккейном клубе, супруги постоянно живут в США. Шубская и Овечкин сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Будущие супруги до бракосочетания были знакомы несколько лет: отец Насти работал в Олимпийском комитете России. Именно он привез дочь на Олимпиаду в Пекин, где Анастасия познакомилась с Александром.