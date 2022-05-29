Татуированный с головы до ног американец начал чихать чернилами

У Мэтта Гона татуировки покрывают все тело, включая язык и внутреннюю часть век. Фото: стоп-кадр видео Guinness World Records

Житель США Мэтт Гон, который внесен в Книгу рекордов Гиннесса из-за наличия на его теле почти 850 татуировок в виде квадратов, рассказал о своих мучениях. Больше всего страдать ему пришлось во время нанесения тату на лицо.

У Мэтта татуировки покрывают все тело, включая язык и внутреннюю часть век. Но самым неприятным, по его словам, было нанесение узора на носу, потому что после этого эксцентричный мужчина… начал чихать чернилами.

– Я чихал черными чернилами около 20 минут, и это было самой болезненной историю, через которую я когда-либо проходил, – рассказал Гон журналистам.

Впрочем, он далеко не единственный, кто увлекается татуировками. И как многие любители тату за пределами своего увлечения ведут обычную жизнь. Например, француз Сильван Элен, у которого татуированы даже белки глаз и раздвоен язык.

Сильван трудился в детском саду, однако после чрезмерного увлечения бодимодификацией молодому человеку запретили работать с дошкольниками – по заявлению одной из матерей, ее трехлетнего сына, случайно повстречавшего Сильвана в садике, стали мучить кошмары. С тех пор француз преподает в начальной школе и продолжает эксперименты над собственным телом.

Антуан Лоффредо, тоже, кстати, француз, пошел еще дальше – он не только полностью покрыл свое тело татуировками, но и отрезал уши и ноздри, раздвоил язык, вживил импланты под кожу головы и удалил несколько пальцев на руках, чтобы придать им сходство с костистой лапой. Таким образом, Лоффредо превращает себя в «Черного инопланетянина». Вернее, в то, что, по его мнению, может быть черным инопланетянином.

До начала модификаций тела Антуан работал охранником, но потом работу пришлось бросить – изменения мешали говорить. Сейчас он живет за счет армии подписчиков в соцсетях, которые следят за тем, как блогер теряет последние человеческие черты.