И глазом не моргнул: Джо Байдена поймали на лжи

Рассказ Байдена вызвал удивление даже у политических журналистов, освещавших его многочисленные кампании Фото: REUTERS

Общественность США уличила своего президента Джо Байдена во лжи: выступая перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), глава Белого дома рассказал об одном факте из своей биографии, которого на самом деле не было.

По словам Байдена, в 1965 году он подал документы в эту академию и даже получил одобрение на зачисление от тогдашнего сенатора от штата Делавэр Калеба Боггса. Однако позже передумал и поступил в Делавэрский университет с мыслью начать в будущем политическую карьеру.

– Неясно, рассказывал ли Байден эту историю раньше, но она вызвала удивление даже у политических журналистов, освещавших его многочисленные кампании, включая президентскую. В автобиографии Байдена 2008 года «Обещания, которые нужно выполнить» Военно-морская академия не упоминается, – прокомментировали рассказа президента в New York Post.

Кроме того, известно, что в 1965 году Байден уже получил степень бакалавра в Делавэрском университете и не мог претендовать на обучение в Военно-морской академии, поскольку, согласно внутренним правилам, она не принимает выпускников других учебных заведений.

Также не секрет, что в 60-х годах прошлого века американские военные, в том числе и выпускники академии, принимали активное участие в боевых действиях во Вьетнаме. Джо Байден за время учебы в университете получил пять отсрочек от призыва в армию, а в 1968 году после окончания юридического факультета был признан негодным к военной службе из-за астмы.