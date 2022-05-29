Вся королевская рать: Охрану Елизаветы II арестовали за торговлю наркотиками

Ни одному из подозреваемых не позволят принять участие в параде в честь юбилея королевы Фото: REUTERS

В Министерстве обороны Британии подтвердили, что шесть солдат Ирландской и ветеран Колдстримской гвардии арестованы по подозрению в торговле запрещенными веществами и отмывании денег.

Скандал разразился за несколько дней до торжеств в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Подозреваемые задержаны в результате рейдов, прокатившихся по ряду графств Англии, Ирландии и Северному Уэльсу.

The Sun со ссылкой на собственные источники рассказывает, что обыски, предшествующие задержанию, были внезапно проведены в казармах, где были расквартированы солдаты, а также в частных домах.

– Предупреждения не было. Нам сказали, что операцию готовили несколько месяцев. И это происходило не только в казармах. Они обыскали дома солдат за пределами базы. Все это стало шоком, – заявил журналистам один из гвардейцев.

В Королевской военной полиции заявили, что в интересах следствия пока не будут комментировать информацию о рейдах и задержаниях. Минобороны Британии сообщило, что ни одному из подозреваемых не позволят принять участие в параде в честь юбилея королевы.