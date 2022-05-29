Трамп призвал выделять деньги не на Украину, а на охрану школ в США

45-й президент США выступил на организованной Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) конференции в Хьюстоне Фото: REUTERS

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп призвал законодателей США заняться внутренними проблемами страны, в частности, защитой жизни школьников, вместо отправки миллиардов долларов на Украину.

Об этом 45-й президент США заявил во время выступления на организованной Национальной стрелковой ассоциацией конференции в Хьюстоне.

– Не понимаю, как у правительства находится 40 миллиардов долларов на Украину, но нет возможности защитить детей, – заявил Трамп.

Национальная стрелковая ассоциация США (NRA), объединяющая около пяти миллионов человек, активно борется с предложениями об ограничении на ношение оружия. По мнению представителей этой организации, законопослушный гражданин с огнестрельным оружием не представляет угрозы обществу, но зато способен защитить себя и близких в случае необходимости.

Очередная волна с требованием о введении запрета на оружие поднялась после недавнего расстрела, устроенного в начальной школе Техаса 18-летним молодым человеком. Во время бойни погибли более двадцати человек, подавляющее большинство их которых составили дети.

В NRA считают, что вместо запрета на оружие властям стоит заняться вопросом обеспечения охраны школ. Этой же позиции придерживается и республиканцы во главе с Трампом.