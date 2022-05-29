Михаил Дегтярёв: Сотня партийцев из регионов предлагали мне возглавить ЛДПР. Но у меня поручение президента – развивать Хабаровский край

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

Это интервью началось в 4 утра (по московскому времени, в Хабаровске было уже 10 утра) - в «смс-формате».

Гамов:

«Привет! Когда Вам можно позвонить? Есть пара вопросов…»

Дегтярёв:

«А вы почему не спите?!

Привет».

Гамов:

«Переживаю. Вот проснулся - задумался…

Можно?»

Дегтярёв:

«Задумался? Можно, конечно».

* * *

А вот наш разговор по телефону…

- …Здравствуйте, Михаил Владимирович.

- Привет, Александр.

- А вы где не спите? Я вот не сплю в Москве, а вы в Москве не спите или в Хабаровске?

- Я в Хабаровске. Тут самый разгар рабочего дня, хоть и воскресного.

- А чем вы сейчас занимаетесь, в разгар?

- Еду в наш «Белый дом». Я в Москве просто много времени провел, чтобы дела кое-какие завершить.

- У меня «нехитрые» вопросы. Я не был на съезде ЛДПР, потому что как-то не сложилось.

У меня первый вопрос. СМИ сообщают, что Дегтярев, как только проголосовал за председателя партии, уехал сразу же, сказал: у меня поручение президента есть, и уехал. Это так, да, вы сразу же отправились в аэропорт?

- Конечно…

Нет, в какой аэропорт? Я поехал по делам. У меня в Москве регулярно встречи по вопросам края, его развития. Рассиживаться времени нет, а поручение президента (вы просто плохо слушаете) – развивать Хабаровский край, я сказал.

- Я это и имею в виду.

- Александр, четко и дословно.

- Да. Я это и имею в виду.

- Ну, вот.

- Избрали уже нового руководителя партии.

- Да.

- А теперь - те вопросы, которые у меня и раньше были на языке и против которых вы, в общем, меня предостерегали. Вам предлагалось эта должность или другая?

- Кем?

- А вы знаете. Вы научили же меня между строк все понимать, а я - вас.

- Председатель партии выбирается делегатами съезда. Предложений было у меня очень много от наших партийцев из регионов, сотня, можно сказать, за эти 40-50 дней.

Но я, опираюсь на поручение президента, а оно абсолютно недвусмысленное – развивать Хабаровский край… И - на поддержку избирателей, которые мне доверили губернаторство. И что же - сейчас отказываться от всех планов, когда только начала реализовываться моя стратегия развития региона? Мы этого делать не стали.

- Понял… А мы – это кто, ваша команда?

- Просто «мы».

Я очень дорожу доверием хабаровчан, всех дальневосточников. Могу с уверенностью сказать, что мне здесь нравиться служить Родине, и я буду это делать с большим рвением и любовью.

- Насколько рассчитана ваша программа недопущения вас в дальнейшую федеральную политику?

- А где федеральная политика? Она здесь, в Хабаровске.

- О, хороший ответ.

- Это же философский вопрос очень.

- И еще мне показалось, что немножко съезд не по-жириновски прошел, как-то скучновато, безальтернативно. Потому что внеочередной, что ли?

- Съезд прошел замечательно, организованно. Леонида Эдуардовича Слуцкого мы поддерживаем, и я лично, и хабаровское отделение, и все делегаты. И я уверен, что у партии впереди все будет хорошо. И мы его курс и начинания поддержим (Слуцкого).

- Вы с ним общались один на один или не удалось?

- Конечно. И до съезда, и после. И намного раньше, и регулярно. Мы вообще соратники.

- Я знаю. Я тоже его давно и хорошо знаю. Скажите, какие слова вы ему сказали, обняли, выпили рюмку? Что было?

- Конечно, сказал. Добрые слова. Пожелал успеха, заверил, что мы поддержим его по работе.

Что - надо брать руль крепко партийный, править единолично, никаких коллективных руководств.

И все, кто будет пытаться подруливать, их нужно всех зачистить, и как можно быстрее.

- А что, кто-то пытается подруливать?

- Ну, наверняка у кого-то были иллюзии, что можно чуть-чуть подруливать Леонидом Эдуардовичем.

Я считаю, что это неприемлемо. В любой организации, в любом регионе, в любой системе должно быть единоначалие и порядок. Так будет в ЛДПР (и было), и так есть в Хабаровском крае.

- Владимир Вольфович раз в неделю приезжал на Радио «Комсомольская правда» в прямой эфир.

- Хорошие, кстати, эфиры, очень интересные были, я с удовольствием смотрел и слушал. Всегда, в общем, можно было людям ему дозвониться.

- Можете по блату договориться, чтобы Леонид Эдуардович Гамову Саше дал интервью как можно быстрее?

- Хорошо, я с Леонидом Эдуардовичем обязательно поговорю.

- Потому что раньше мне это удавалось, а как он стал руководителем такой уважаемой мной партии…

- Решение будет принимать он. У него очень сложный график, по понятным причинам, нагрузка кратно возросла, но я ему передам вашу просьбу.

А вы, Александр, не забывайте про эфиры с Хабаровском, с губернатором.

- Нет. Видите, я даже в 4 утра вспомнил: господи, что-то у меня давно эфиров не было.

- (смеется)

- Я это ваше обещание тоже опубликую, как и все остальные?

- Что я передам вашу просьбу, и что кратно возросла нагрузка.

- Всё, я буду с нетерпением ждать.

Дома как у вас восприняли? У них, я надеюсь, не было никаких сомнений, что… Родители ваши как отнеслись к тому, что губернатор Дегтярев остался губернатором Дегтяревым?

- Да ни у кого, собственно, и сомнений не было.

- У меня, кстати, тоже.

- Я вот по поводу всех этих гаданий на кофейной гуще, по поводу лидерства в ЛДПР, сказал уже на телевидении, что все, кто гадал, могли задать прямой вопрос, и я бы на него ответил. Ни один не задал вопрос.

- До того?

- Да.

- Я пытался, подкрадывался к вам, но вы меня отпугивали сразу… Вы чувствовали, что я хочу спросить?

- (смеется) Так что все нормально, работаем, развиваем Дальний Восток. Все сюда – и инвестиции сюда, туристы сюда, составы товарные все сюда! Приезжайте.

* * *

- Спасибо вам огромное. Вы уже доехали или нет? До места…

- Нет, еще в пути. Вам успеха. И всем читателям «Комсомолки» хорошего настроения, веры, надежды и любви.

- И слушателям Радио «Комсомольская правда».

- И слушателям. Читателям и слушателям.

- Тогда я жду с нетерпением, во сколько мне идти за интервью к руководителю ЛДПР.

- Не знаю. Будет видно. До свидания.

- Удачи. Болеем за вас. Видите, вопросы все «нехитрые», как я и обещал.

- (смеётся)