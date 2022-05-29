Минобороны России показало, как артиллеристы разбирают позиции украинских националистов

Один такой выстрел может уничтожить целую сеть укреплений. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны демонстрирует боевую работу артиллерийских подразделений Вооруженных Сил России, которые в ходе специальной военной операции выполняют огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники.

Один такой выстрел может уничтожить целую сеть укреплений, что и можно увидеть на кадрах с войскового беспилотника «Орлан-10», что ведет разведку целей и корректирует наводку артиллерийских орудий.

«Орлан» зависает в пяти километрах от позиций и передает точные координаты целей. А в это время в 40 километрах, на закрытых позициях российские артиллеристы только успевают подносить к орудию осколочно- фугасные снаряды к 203-мм САУ «Малка».

На кадрах расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» бьют по целям на больших дальностях. Максимальная прицельная дальность орудия около 47 километров, а скорострельность около 2,5 выстрелов в минуту.

- Артиллеристы вскрыли расположение позиций противника и нанесли удар. Огнем самоходных артиллерийских установок «Малка» были уничтожены позиции ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве, - комментируют в Минобороны.

Отметим, что до модернизации САУ «Малка» называли «Пион». Порядка 13 таких советских «Пионов» были на вооружении Украины. В СССР «Пион» разработали для ведения «ограниченной ядерной войны» с ограниченным применением тактического ядерного оружия.

Сегодня «Пионы» можно увидеть в Центральном музее Вооруженных сил и Музее техники Вадима Задорожного.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины. В ходе выполнения боевого вылета, который попал на эти кадры, пилоты "Аллигаторов" обнаружили два танка и опорный пункт на удалении в пять километров и выполнили пуски ракет. Все цели были поражены в один заход.

В Минобороны напомнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.