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Политика29 мая 2022 7:45

Минобороны России показало, как артиллеристы разбирают позиции украинских националистов

Минобороны России показало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Малка»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Один такой выстрел может уничтожить целую сеть укреплений. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Один такой выстрел может уничтожить целую сеть укреплений. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны демонстрирует боевую работу артиллерийских подразделений Вооруженных Сил России, которые в ходе специальной военной операции выполняют огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники.

Один такой выстрел может уничтожить целую сеть укреплений, что и можно увидеть на кадрах с войскового беспилотника «Орлан-10», что ведет разведку целей и корректирует наводку артиллерийских орудий.

«Орлан» зависает в пяти километрах от позиций и передает точные координаты целей. А в это время в 40 километрах, на закрытых позициях российские артиллеристы только успевают подносить к орудию осколочно- фугасные снаряды к 203-мм САУ «Малка».

На кадрах расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» бьют по целям на больших дальностях. Максимальная прицельная дальность орудия около 47 километров, а скорострельность около 2,5 выстрелов в минуту.

- Артиллеристы вскрыли расположение позиций противника и нанесли удар. Огнем самоходных артиллерийских установок «Малка» были уничтожены позиции ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве, - комментируют в Минобороны.

Отметим, что до модернизации САУ «Малка» называли «Пион». Порядка 13 таких советских «Пионов» были на вооружении Украины. В СССР «Пион» разработали для ведения «ограниченной ядерной войны» с ограниченным применением тактического ядерного оружия.

Сегодня «Пионы» можно увидеть в Центральном музее Вооруженных сил и Музее техники Вадима Задорожного.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины. В ходе выполнения боевого вылета, который попал на эти кадры, пилоты "Аллигаторов" обнаружили два танка и опорный пункт на удалении в пять километров и выполнили пуски ракет. Все цели были поражены в один заход.

В Минобороны напомнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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