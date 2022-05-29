«Мама, я киллера люблю!»: рецидивист бежал из тюрьмы с охранницей

По мотивам этой истории снят сериал «Побег в Даннеморе». Полицейские протаранили автомобиль беглецов. Киллер сдался, его любовница покончила с собой. Фото: кадр из фильма «Побег из тюрьмы Даннемора» (2018)

Дерзкий побег случился 29 апреля в окружной тюрьме штата Алабама. Утром сотрудница исправительного учреждения 56-летняя Вики Уайт сообщила дежурному офицеру, что должна отвезти 38-летнего заключенного Кейси Уайта в суд для запланированного обследования психического здоровья. А пока тот будет общаться с психиатром, сама, мол, пойдет на прием к врачу, поскольку чувствует себя неважно. Судя по записям видеокамер, вывела рецидивиста в ножных кандалах и наручниках за ворота, усадила в патрульный автомобиль…

Лишь спустя ШЕСТЬ часов, когда заключенный не вернулся в камеру, а телефон охранницы молчал, в тюрьме забили тревогу. Патрульный автомобиль обнаружили на стоянке ближайшего торгового центра. Пустой. В суд охранница зека не доставляла, у своего врача также не была.

Тюремное руководство сразу выдвинуло версию, что в автомобиле преступник взял Вики в заложницы и увез с собой. Родственные связи исчезнувших Уайтов исключались. Они просто однофамильцы.

Вики Уайт - не рядовая охранница. Офицер. Помощник директора исправительных учреждений в Центре заключения округа Лодердейл. Стаж работы в управлении исполнения наказаний Алабамы - 25 лет. 29 апреля, кстати, был последним рабочим днем Вики перед выходом на пенсию.

«Все сотрудники управления в шоке от ее исчезновения и вообще от случившегося, - заявил на первой пресс-конференции шериф округа Рик Синглтон. - Она была примерным сотрудником тюрьмы и несколько раз получала звание сотрудника года. Все ее коллеги, все сотрудники департамента шерифа, судьи - все они ее очень уважали». По мнению шерифа, ее могли принудить или манипулировать ею, чтобы принять участие в побеге.

«Сделать это добровольно было бы так нехарактерно для Вики Уайт, которую мы все знаем».

Однако через три дня власти выдали ордер на арест офицера. За пособничество в побеге, подделку документов. Вики обманула руководство. В тот день не планировалось никакой оценки психического здоровья рецидивиста. Как и ее визита к доктору. Мало того, в нарушение инструкции она одна повезла Уайта в суд. Хотя опасных преступников за пределами тюрьмы всегда должны сопровождать двое охранников!

Пообщавшись с заключенными, следователи выяснили, что офицера и зека связывали «особые отношения». Сами понимаете, какие…

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За спиной Кейси Уайта несколько судимостей. В 2015 году заподозрил подругу в неверности, заявился к ней с двумя пистолетами и устроил стрельбу по-македонски (с двух рук). Подруга убежала к соседям, Кейси - за ней. Точно быть бы трем трупам, если бы не соседская собака. Она вцепилась в руку Уайта. Пока тот отбивался и застрелил пса, соседи и подруга успели сбежать через окно ванной комнаты. Примчалась полиция. Уайт, уходя от погони, со стрельбой захватывал автомобили граждан, но был в конце концов арестован. Получил в итоге 75 лет. Позже выяснилось, что в 2015 году Кейси зарезал 58-летнюю Конни Риджуэй. Признался, что за это ему заплатили. Женщина была важной свидетельницей в уголовном деле о финансовых обманах пожилых людей. Кому-то требовалось, чтобы она замолчала навсегда.

По законам штата Алабама за заказное убийство рецидивисту Уайту светила смертная казнь. Судебный процесс должен был начаться 13 июня.

Уайт уже пытался ранее совершить побег, захватив заложника. Но планы сорвались. И тогда брутальный преступник в татуировках, включая нацистский знак СС на руке, использовал последний шанс избежать смертной казни. Очаровал блондинку в годах Вики Уайт. Которая по долгу службы имела свободный доступ ко всем заключенным. В круг ее обязанностей входила и их доставка в суд.

«Особые отношения» начались еще при живом муже Вики, страдавшем болезнью Паркинсона. Он скончался в январе. «Преступник запудрил ей мозги!» - утверждает теперь свекровь Вики.

Любовники заранее спланировали побег. Вики в середине апреля продала свой дом за 95 550 долларов. Кейси отказался от своих признаний в убийстве свидетельницы, сославшись на безумие. Это стало поводом для офицера вывезти его из тюрьмы якобы для освидетельствования психического состояния в суде. Однако, выехав за ворота, они, судя по камерам наблюдения, уже через 8 минут были на автостоянке ближайшего торгового центра. Где пересели в оранжевый внедорожник Ford Edge 2007 года, который Вики специально купила перед побегом. Вскоре полиция нашла его брошенным в другом штате.

За информацию о беглецах власти объявили награду в 20 тысяч долларов. Предупредив, однако, добропорядочных граждан, чтобы сами не пытались задержать Уайтов. Кейси был назван особо опасным преступником, готовым на все. Офицер во время побега имела с собой служебный пистолет.

На воле влюбленной паре удалось погулять всего десять дней. По всей Америке были распространены их фото. Опасаясь, что блондинка Вики перекрасится, власти разместили портрет возможной брюнетки Уайт с короткой стрижкой. В воскресенье, 8 мая, бдительные граждане заметили на автомойке в штате Индиана человека, очень похожего на сбежавшего рецидивиста Уайта, выходящего из пикапа Ford F-150. И сообщили судебным приставам. На следующий день полиция засекла пикап. Началась погоня. Чтобы избежать возможных жертв среди населения, полицейские протаранили автомобиль беглецов. Он съехал в канаву и перевернулся. Рецидивист, сидевший за рулем, получил легкие травмы и сдался. Любовница покончила с собой через несколько часов скончалась в госпитале.

В автомобиле обнаружили винтовку AR-15 и 9-мм пистолеты, парики, $29 тысяч наличными. Рецидивист на допросе признался, что собирался отстреливаться, но не успел. Никто из граждан и сотрудников правоохранительных органов во время погони не пострадал.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Конкретный романс о влюбленных

В мае 1991 года из питерских «Крестов» пытался бежать знаменитый налетчик Сергей Мадуев - Червонец, на котором висело с десяток трупов. Устроил пальбу из револьвера, ранил в живот майора-конвоира. Преступника обезоружили. Главный вопрос правоохранителей - как у Мадуева в тщательно охраняемых «Крестах» оказался револьвер? И не простой, а тот, из которого ранее он совершил несколько убийств в Ленинграде и Ташкенте? Официально оружие хранилось в тот момент в камере вещдоков Следственной бригады Генпрокуратуры СССР, которая вела дело Червонца.

Мадуев всегда нравился женщинам. Почему - загадка... Фото: YouTube

Кличку свою бандит получил, потому что всегда расплачивался с таксистами десятирублевой купюрой и сдачи не брал. В конце 80-х он совершил ряд дерзких краж, ограблений в Сибири, Центральной России, Средней Азии, на Кавказе. Поэтому Мадуева называют одним из последних преступников эпохи СССР. Известный беспредельщик грабанул даже воровской общак в Ташкенте и грузинского вора в законе. Обладал недюжинной силой. Мог отжаться 400 раз, знал приемы восточных единоборств.

Дело о неудавшемся побеге передали полковнику КГБ Владимиру Георгиеву. Он вычислил, что вещдок преступнику могла передать только следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Наталья Воронцова, допрашивавшая Червонца. Тот долго не хотел сдавать сообщницу. В конце концов заявил, мол, если та сама признается, он подтвердит. Полковник устроил им свидание. Наутро пригласил на беседу Воронцову.

Следователь Воронцова в конце концов призналась: это она передала оружие бандиту. Фото: Ираклий ЧОХОНЕЛИДЗЕ/ТАСС

Та в очередной раз пошла в отказ: «Я не передавала револьвер Мадуеву!» Тогда полковник КГБ включил запись скрытой съемки свидания, где следователь и преступник-убийца страстно обнимались, целовались. Воронцова подробно рассказала, как передавала оружие, патроны. Она влюбилась в Червонца, готова была ждать его из колонии 15 лет. Мадуев всегда нравился женщинам. Что и использовал в ситуации со следователем.

Бывший старший следователь за должностное преступление сама получила 7 лет. А Червонец - «вышку». Но тут грянул ельцинский мораторий на смертную казнь. Высшую меру Мадуеву заменили пожизненным. Он умер в 2000 году в колонии «Черный дельфин» от диабета. Воронцова, отбыв срок, уехала на Украину. Там ее следы теряются.

Кадр из фильма «Тюремный романс» (1993 г.): героиня Марины Нееловой передает револьвер любовнику-зеку, которого сыграл Александр Абдулов

По мотивам этой любовной истории в 1993 году был снят художественный фильм «Тюремный романс» с Александром Абдуловым и Мариной Нееловой в главных ролях.

СТРАСТИ-МОРДАСТИ

Секс на киче в ателье

Самая чумовая история, впрочем, случилась в июне 2015 года в тюрьме строгого режима Клинтон в штате Нью-Йорк. Двое убийц, отбывавших пожизненные сроки, пробили стену камеры и сбежали через канализационную трубу. Точь-в-точь как в знаменитом фильме «Побег из Шоушенка». Но если герою Тима Роббинса на рытье туннеля с помощью геологического молотка потребовались годы, Дэвид Пот и Ричард Мэтт управились за месяц. Еще бы! У них были пилы, долота, другой инструмент, налобные фонарики для работы в подземелье. Все это им доставила с воли заведующая тюремным ателье Джойс Митчелл. Закадычные друзья-убийцы работали в этом ателье. Соблазнили замужнюю даму, занимались сексом на «рабочем месте». Митчелл согласилась помочь любовникам в побеге и скрыться вместе с ними, чтобы жить втроем где-нибудь в райском местечке. И даже была готова на убийство мужа, также работавшего в тюрьме. Мэтт передал ей таблетки, чтобы в ночь побега она скормила их супругу. Сама должна была с дробовиком приехать к тюрьме на личном автомобиле, забрать беглецов и вернуться домой, чтобы пересидеть первое время. А вырубленного таблетками супруга Мэтт убил бы, чтобы не мешал.

Но в последний момент даму охватила паническая атака. Таблетки мужу не всучила, сама попала в больницу. На поиски беглецов, оставшихся без транспорта и убежища, бросили более полтысячи полицейских. За их головы объявили награды по 75 тысяч баксов. Спустя месяц Мэтта при задержании застрелили, сообщника ранили и арестовали. Всего на поиск убийц затратили 23 миллиона долларов!

Митчелл получила семь лет. Пока отбывала срок, Голливуд снял сериал «Побег в Даннеморе», получивший немало наград. В главных ролях - Бенисио дель Торо, Патрисия Аркетт, Пол Дано.

Митчелл досрочно вышла на волю за примерное поведение в 2020 году. Сериал ей не понравился.