Минобороны России: Высокоточными ракетами в Донбассе поражены шесть складов и более 300 украинских националистов

За минувшие сутки авиация поразила два пункта управления и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

- Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом роге Днепропетровской области. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях, - заявил на брифинге СМИ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор также отметил, что ударами с воздуха уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Бугуславка Харьковской области, а также пять складов боеприпасов в районах Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Харьковской области.

По словам Конашенкова за минувшие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, где были уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники Вооруженных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины, по всему Донбассу - четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

У населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области российским военнослужащим удалось перехватить в небе украинский реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».

Отметим, что наши ракетные войска и артиллерия поразила за сутки 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов. О том, как это происходит, можно увидеть тут.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

183 - самолета.

128 - вертолетов.

1049 - беспилотных летательных аппаратов.

325 - зенитных ракетных комплексов.

3309 - танков и других боевых бронированных машин.

447 - установок реактивных систем залпового огня.

1722 - орудия полевой артиллерии и миномета.

3270 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках уголовного дела о наемничестве Следственный комитет России установит роль Бен Гранта, являющегося родственником британского парламентария Хелен Грант.

По имеющимся у британских СМИ данным, 30-летний морской пехотинец Бен Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине https://vk.com/video-28009645_456242844. Сын депутата от консерваторов Хелен Грант - советницы Бориса Джонсона оказался среди наемников не случайно. Он имел пятилетний опыт службы в батальоне спецназа Королевской морской пехоты в Афганистане и решил таким образом подзаработать. Но оказалось, что на Украине воевать сложнее: он признался журналисту во Львове, что струсил и бежал с поля боя, который произошел под Харьковом. На кадрах с камеры Бен Гранта можно увидеть, что его группа обстреливает из кустов российскую бронетехнику, а потом убегает.

Отметим, что граждане России, где отменена смертная казнь, предлагают судить иностранных наемников на Украине в ДНР и ЛНР, где можно расстреливать военных преступников. Ранее о том, что в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко могут применить смертную казнь заявил глава отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.