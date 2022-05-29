Стилист разнес образы звезд на премии RU.TV: Зиверт без белья, Слава в кружевных трусах и полуголая Ольга Серябкина

Ну, чаровницы! Певицы Слава и Ольга Серябкина померились голыми нарядами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Отгремело, отболело: в Москве прошла премия RU.TV, к которой все причастные готовились последние несколько месяцев. Не менее значимой, чем гонка за заветные статуэтки-"самовары", стала битва "луков" на красной дорожке. Как только ни изгалялись богатые и знаменитые дамы за звание королевы бала: одевались смело, раздевались еще смелее, и в целом, всячески эпатировали публику. Вот только вместо восторженного "ах!" наш эксперт, разглядывая наряды селебрити, едва не поперхнулся. Специально для kp.ru стилист Руслан Громов беспощадно разобрал образы звезд по полочкам.

Стилист Руслан Громов. Фото: из личного архива

ПОЛИНА ГАГАРИНА

Полина Гагарина. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Двумя неделями ранее это же платье с перчатками от британского дизайнера стоимостью около 300 тысяч рублей выгуляла голливудская звезда Меган Фокс. Но с грациозными линиями Полины этот наряд не выглядит таким вульгарным, как с пышными формами Меган, - отмечает Руслан Громов. - Платье сидит великолепно, и хотелось бы придраться, а не к чему. Роскошные перчатки идеально дополняют наряд, без них платье смотрелось бы скучновато. Похоже, Полину собирали профи, которые не скатились до помпезной обуви в камнях и стразах, а ограничились классическими лодочками на шпильке. Это верный шаг, ведь главным элементом этого образа должны оставаться высокие, усыпанные камнями перчатки. Небрежную укладку я бы также отнес к плюсам: она придает дополнительную пикантность и сексуальность.

ОЛЬГА СЕРЯБКИНА

Ольга Серябкина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Только я подумал, что певица вот-вот возглавит рейтинг самых стильных девушек шоу-бизнеса после недавней премии, где она появилась в мульти-модном аутфите, как вдруг такой провал! Look максимально далек от стильного. После родов Ольга слишком рано приняла решение оголяться: видны некоторые несовершенства в районе живота, и этот образ лишь подчеркивает дефекты из-за перетянутой талии. Есть ощущение, что юбка взята в региональном прокате дешевых нарядов для фотосессий. Русалочьей грации я не вижу, скорее, артистка напоминает подругу водяного.

МАКSИМ

МакSим. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Очень уж любит певица примерять на себя образы выпускниц: из раза в раз мы видим одно и то же, и в этом случае МакSим не отличилась. Я не считаю это лучшим вариантом для выхода на ковровую дорожку именитой премии - в таком, скорее, можно пойти на день рождения к лучшей подруге, чтобы, не дай бог, не затмить ее наряд. Волосы уложены весьма странно, как будто накручены китайской плойкой на скорую руку; создается впечатление, что укладка не закончена. Образ довольно скучный, так сказать, "на троечку". Спасает лишь то, что от природы Марина очень красива.

ЗИВЕРТ

Зиверт. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Наряд красивый и очень смелый: надо иметь фигуру Зиверт, чтобы позволить себе подобное. Чувствуется, что над образом действительно постарались, чтобы добиться вау-эффекта. На мой взгляд, все получилось наилучшим образом. Стиль образа близок к бохо (сочетание элементов стиля кочевых народов, духа свободы и этники. - Ред.), есть в нем и нотка эклектики. Тюрбан на голове и украшения на переносице в африканском стиле эффектно дополняют платье.

ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ

Юлия Барановская. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Юлия, как и многие приглашенные звезды, решила отдать дань каналу и пришла на премию в корпоративном цвете. Но, собственно, почему бы и нет. Я предполагаю, Барановская туда забежала как бы между прочим, ведь, кроме платья, ничего не продумано. "Вчерашняя" прическа и несвежий макияж, а также фенечки, ниточки на руках и цепочка от крестика на шее. Обычно к платью подбирают украшения, или наоборот, снимают все, чтобы не усложнять образ. По всей видимости, мероприятие для Юлии не столь важно, и она решила не утруждать себя.

МАРИ КРАЙМБРЕРИ

Мари Краймбрери. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Тут нужно вызывать модную полицию, и в качестве потерпевшего, однозначно, должен выступать ощипанный страус, перья которого пришивали к корсету из 2010 года прямо на ходу. Наряд выглядит нелепо. Запомните, перья не терпят дополнительных деталей, они сами по себе являются ярким элементом в образе. Прическа Мари больше подошла бы под спортивный стиль, который она так любит. К сожалению, это тот случай, когда погоня за женственностью и креатив привели к полнейшему фиаско. Все, как говорится, не в кассу. А обувь и перчатки только ещё больше "топят" платье.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ

Кристина Орбакайте. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Женственное, красивое платье в пол. Наверное, Кристина решила вовсе откреститься от коротких нарядов на 52-м году жизни, хотя, я уверен, фигура ей позволяет носить даже самые откровенные платья. В целом, все совпало и выглядит вполне смотрибельно.

СЛАВА

Слава. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Если честно, больно смотреть, сердце стилиста щемит от увиденного. К чему этот агрессивно-сексуальный наряд для матери двоих детей? Разбирать его с точки зрения стиля не имеет смысла, хотя образ, бесспорно, эффектный и, возможно, взбудоражит фантазии людей определенных наклонностей. А мне же на Славу хочется повесить табличку «Не повторять ни при каких условиях».

КСЕНИЯ БОРОДИНА

Ксения Бородина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Лаконичный образ: ничего лишнего, платье подчеркивает хрупкий стан и красивые ноги телеведущей. Сумочка дорогого бренда в тон к наряду, надеюсь, куплена не на том самом рынке, где ранее Ксения была замечена за покупкой реплик известных брендов. В целом, последние пару лет Бородина особо не грешит образами в стиле треш-look. Пять баллов.

ЛЕНА КАТИНА

Лена Катина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Экс-солистка "Тату" никогда не отличалась отменным чувством стиля, и этот раз не исключение. Платье для возрастных дам. Также оно идеально подойдет, чтобы скрыть недостатки фигуры или беременность. Кстати, обувь не сочетается с этим нарядом: туфли слишком объемные, куда лучше смотрелся бы лаконичный вариант в виде босоножек с тонной перемычкой. Но если все-таки рассматривать с точки зрения удобства, то конечно, это туфли идеальные. Я слышал, что при беременности отекают ноги, поэтому в интересном положении стараются выбирать максимально комфортную обувь. Спутника Лены даже не буду комментировать: полнейшая безвкусица.

ЯНА РУДКОВСКАЯ

Яна Рудковская. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Слишком много объема: платье не украшает Яну, хотя цвет очень идет. Объемные рукава по-прежнему в моде, но они хорошо сочетаются с более простым кроем платьев. Иначе пропадает смысл: от большего количества потраченной ткани наряд не всегда смотрится красиво и дорого. Объемный рукав должен быть единственным акцентном, а когда, кроме него, есть еще воздушный шлейф, многослойная струящаяся юбка, завязанный бантиком пояс и множество драпировки, это определено провал. Заменив тканый пояс на более широкий классический ремень, Рудковская выглядела бы более гармонично и подчеркнула бы талию. Также на обуви много элементов, которые усложняют образ, хотя сами по себе туфли красивые.

ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА

Люся Чеботина. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Перья, определенно, тренд этого года, ведь только ленивый дизайнер не внедрил их в свои коллекции. Но нужно знать меру: когда перьев большое количество, они запросто прибавляют лишние килограммы, как в этом случае. Обычно перья используют для создания необходимого объема в той или иной части тела, например, с помощью них можно визуально увеличить область декольте или бедер. А здесь мы можем наблюдать весьма странные формы певицы, словно это кадушка с ножками, ручками и красивой головой. Кстати говоря, макияж и прическа Люси смотрятся очень даже хорошо.