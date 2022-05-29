Путин рассказал Европе, что мы сейчас делаем в Мариуполе

Макрон и Шольц попросили нашего президента отпустить всех плененных на Азовстали солдат Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Хоть европейцы и говорят чуть ли не каждый день об изоляции Владимира Путина, но звонить ему не перестают. Вот и в субботу, 28 мая, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц набрали российскому лидеру.

Тема была одна: Украина. Глава страны рассказал, как идет спецоперация, а в Мариуполе налаживается мирная жизнь. Он отдельно заверил политиков, что наша армия «соблюдает гуманитарные нормы».

Путин напомнил и о готовности вести переговоры с Киевом. Но украинские власти сами заморозили все контакты.

Елисейский дворец обнародовал детали беседы: по словам французов, Макрон и Шольц попросили нашего президента отпустить всех плененных на Азовстали солдат. А еще европейцы хотят, чтобы мы не мешал вывозить зерно из Украины через одесский порт.

Российский лидер ответил, что это Запад сам «накачивает» соседнюю страну оружием. Если так продолжится и дальше, то обстановка вряд ли придет в норму.

В Кремле рассказали, и кто по-настоящему виновен в грядущем продовольственном кризисе: «Трудности с поставками продовольствия стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций».

Россия готова искать варианты, как перевезти украинское зерно по Черному морю. Более того, снизить цены на зерно помогут поставки нашей пшеницы и удобрений… Но сначала Западу, как пояснил Путин, придется снять экономические ограничения.

Заметим, что в последнее время российский лидер стал чуть ли не самым популярным политиком. Если судить по звонкам. За день до Макрона и Шольца с ним связался канцлер Австрии Нехаммер. А еще за день — премьер Италии Драги. Все от Кремля что-то хотят и никто ничего не получает. В ЕС уже не знают, что делать дальше - санкции уже ввели, а повлиять на Москву так и не получилось.