Порошенко жестоко подвели новые технологии

Порошенко не выпустили за Границу из Украины, его QR-код на документах не работал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошедших выходных бывший президент Украины Петр Порошенко два раза пытался уехать в Польшу. И оба раза суровые пограничники Незалежной разворачивали политика назад. И вот почему.

Самолеты над Украиной не летают (ну кроме российских истребителей), поэтому всем приходится ездить по земле. Поздно вечером, 27 мая, Петр Порошенко, усевшись в своем джипе вместе с челядью, двинул на парламентскую ассамблею НАТО (проходит в Литве). Но… его подвели собственные документы вкупе с наглостью.

Политик не стал стоять в очереди из других автомобилистов, а прямо по встречке поехал к погранпосту «Рава-Русская». Сначала за такие выкрутасы его тормознули полицейские, но связываться не стали и просто передали пограничникам. А те не смогли проверить подлинность документов экс-президента! QR-код на бумагах Порошенко не считывался. Причем у сопровождающих все оказалось в порядке, а у политика нет.

Через несколько часов после полуночи, 28 мая, экс-президент еще раз попытал счастья. Видимо, рассчитывал, что команда пограничников сменится, и с новыми людьми будет попроще. Но и этот план не сработал - Петра Алексеевича завернули повторно.

Оба раза погранцы использовали совершенно издевательскую формулировку: «установить личность невозможно». Так оно и бывает — сначала ты проигрываешь выборы, а потом тебя не узнают госслужащие, которые пять лет пялились на твой портрет на стене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До 15 лет тюрьмы: почему Петр Порошенко попытался сбежать из Украины

Экс-президента Украины не пропустили через границу (подробнее)