Лена Катина отказалась от пышной свадьбы с женихом-миллионером

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов назначили дату свадьбы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

"Рыженькая татушка" выходит замуж: 37-летняя Лена Катина и ее жених-бизнесмен Дмитрий Спиридонов назначили дату свадьбу. В ЗАГС пара отправится 16 июня, и эта дата неслучайна. Во-первых, ровно год назад в этот день будущие муж и жена познакомились, когда Катина выступала у предпринимателя на корпоративе. А во-вторых, 16 июня молодому мужу исполнится 40 лет. Отмечать сорокалетие считается плохой приметой, а вот свадьбу гулять никто не запрещал.

Однако, шумных гуляний пара устраивать не намерена, даром что Спиридонов, как пишут о нем СМИ, успешен и богат.

- Мы планируем тихо расписаться, даже родственников звать не будем, - рассказала Катина на премии RU.TV, где появилась под ручку с женихом. - Возможно, даже придем в ЗАГС в майках и джинсах. Тем более, что на следующий день я уезжаю на гастроли в Казахстан. Поэтому свадебное путешествие придется перенести.

По словам певицы, белое платье для нее уже не так важно, ведь замуж она выходит в третий раз. Эта информация для будущего супруга оказалась сюрпризом.

- Все в порядке, я просто дважды выходила замуж за одного и того же человека, - успокоила Лена жениха, напомнив, что со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем они устраивали церемонии в России и Словении.

Кроме того, от наблюдательных репортеров не укрылся наряд певицы - пышное в области живота платье, которое могло бы удачно скрыть интересное положение. Да и сама Лена не стала юлить: она бы хотела снова стать мамой.

- Теперь у меня двое сыновей, - высказалась артистка, намекнув, что будущий муж для нее как ребенок. - Может, потом еще третий появится...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На премии RU.TV, кроме привычных звезд шоу-бизнеса, появился также редкий на светских раутах гость - прославленный телеведущий Юрий Николаев. Сейчас он продолжает главное дело своей жизни: помогает раскрыться юным дарованиям в собственной вокально-музыкальной академии "Утренняя звезда", где детей обучают вокалу, хореографии и другим творческим дисциплинам. Академия работает уже год, и за это время талантливые малыши стали для Юрия Александровича как родные. С ними он и пришел на премию RU.TV.

Юрий Николаев с учениками Академии "Утренняя звезда". Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Наши воспитанники даже участвовали в детском "Голосе". Я считаю, что воспитываю будущих звезд, - поделился с kp.ru 73-летний артист, заверив, что сил его и здоровья ему хватает.

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